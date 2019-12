Paralelni slalom - obračuna za stopničke

Blizu so bile prve stopničke slovenskih alpskih smučark v zimi 2019/20, a na koncu je Meta Hrovat po porazih v polfinalu in v boju za 3. mesto ostala brez zmagovalnega odra. V malem finalu s Franzisko Gritsch je Hrovatovi kljub bolj načeti modri progi dobro kazalo, a jo je Avstrijka prehitela v zadnjih dveh vratcih. Za 12 stotink sekunde je bila 22-letna Tirolka hitrejša in si prismučala prve stopničke za svetovni pokal, medtem ko je 21-letna Gorenjka ostala brez izenačenje najizida kariere - 3. mesta iz veleslaloma Lenzerheideja 27. januarja 2018.

Dve stotinki odločili o zmagovalki

V velikem finalu je bil obračun izenačen vse do ciljne črte, saj je Petra Vlhova Švedinjo Anno Swenn-Larsson ugnala za vsega dve stotinki. Slovakinja je po odpovedi vodilne smučarke v svetovnem pokalu že z najboljšim kvalifikacijskim časom napovedala naskok na zmago v Švici.

V polfinalu je Meta Hrovat na ugodnejši rdeči progi bila poravnana z Vlhovo, vendar prišla je prva napaka Slovenke, ki pa je nato naredila še večjo, pri čemer ji je razprlo smuči, a se je vsaj rešila pred padcem.

Velika napake Mete Hrovat v polfinalu St. Moritza

Meta Hrovat je po vrsti izločila Švicarko Eleno Stoffel, Švedinjo Estelle Alphand in Norvežanko Nino Havar-Loeseth, nato pa zapravila obe priložnosti za druge stopničke kariere. Foto: Reuters

Uspešen dan napovedala že v kvalifikacijah

Od Slovenk se je že v kvalifikacijah najbolje odrezala Meta Hrovat s petim časom in je nato v šestnajstini finala za 24 stotink ugnala Švicarko Eleno Stoffel. Ana Bucik je po kvalifikacijskem 19. mestu najprej za 27 stotink izločila višjepostavljeno Američanko Nino O'Brien.

Maruša Ferk je v kvalifikacijah zasedla 24. mesto in v prvem krogu izločilnih bojev ni bila kos Nemki Christini Ackermann, ki je bila v dveh vožnjah boljša za 58 stotink.



Stotinke in rdeča proga na strani Slovenk

V drugem četrtfinalnem paru je Hrovatova za vsega 5 stotink prehitela Norvežanko Nino Havar-Loeseth. Ana Bucik je v tretjem paru za 41 stotink zaostala za Švedinjo Anno Swenn-Larsson. Od osmine finala se je vozila samo ena vožnja in obe Slovenki sta z žrebom dobili ugodnejšo rdečo progo. Meta Hrovat je za 7 stotink ugnala Švedinjo Estelle Alphand, Ana Mucik pa za 6 stotink Nemko Leno Duerr.

Shiffrinova si je vzela prosto

Najboljši čas po dveh kvalifikacijskih vožnjah je postavila Slovakinja Petra Vlhova. Na startu sicer ni vodilne smučarke v skupnem seštevku Američanke Mikaele Shiffrin, ki se je odločila, da bo to tekmo izpustila.

SVETOVNI POKAL (Ž)

ST. MORITZ, paralelni slalom

Finale:

VLHOVA (SVK/1) - Swenn Larsson (ŠVE) +0,02

Za 3. mesto:

Hrovat (SLO/5) - GRITSCH (AVT) -0,12



Polfinale:

VLHOVA (SVK/1) - Hrovat (SLO/5) +0,39

Gritsch (AVT) odstop - SWENN LARSSON (ŠVE)

Za 5. mesto:

BRIGNONE (ITA) odstop - ST. GERMAIN (KAN)



Za 7. mesto:

BUCIK (SLO/19) - HAVAR-LOESETH (NOR) -0,87