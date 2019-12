Prireditelji so zaradi vremena obrnili spored. Drugi slalom letošnje sezone se bo začel ob 9.30. Štefan Hadalin ima številko 18, Žan Kranjec 27.

Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Smučarke so v St. Moritzu, kjer je danes na sporedu superveleslalom.

Štartna lista: 1 M. SCHWARZ AVT 2 D. YULE ŠVI 3 A. PINTURAULT FRA 4 M. MATT AVT 5 R. ZENHÄUSERN ŠVI 6 H. KRISTOFFERSEN NOR 7 C. NOEL FRA 8 D. RYDING VB 9 M. MOELGG ITA 10 S. GROSS ITA 11 S. FOSS-SOLEVAAG NOR 12 V. MUFFAT-JEANDET FRA 13 L. MEILLARD ŠVI 14 C. HIRSCHBÜHL AVT 15 A. MYHRER ŠVE 18 Š. HADALIN SLO 27 Ž. KRANJEC SLO