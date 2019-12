Na uvodnem slalomu sezone je bil v Leviju najboljši Henrik Kristoffersen. Foto: EPA

Prireditelji so zaradi vremena obrnili spored, še vedno pa imajo težave z novozapadlim snegom in tudi otoplitvijo ter vetrom. Tekma se tako ne bo začela ob 9.30, ampak ob 11.00. Štart so prestavili nižje.

Štefan Hadalin ima številko 18, Žan Kranjec 27.

Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju. Finale bo ob 14. uri.

Smučarke so v St. Moritzu, kjer je danes na sporedu superveleslalom.

Štartna lista: 1 M. SCHWARZ AVT 2 D. YULE ŠVI 3 A. PINTURAULT FRA 4 M. MATT AVT 5 R. ZENHÄUSERN ŠVI 6 H. KRISTOFFERSEN NOR 7 C. NOEL FRA 8 D. RYDING VB 9 M. MOELGG ITA 10 S. GROSS ITA 11 S. FOSS-SOLEVAAG NOR 12 V. MUFFAT-JEANDET FRA 13 L. MEILLARD ŠVI 14 C. HIRSCHBÜHL AVT 15 A. MYHRER ŠVE 18 Š. HADALIN SLO 27 Ž. KRANJEC SLO