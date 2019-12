27-letna Sophia Goggia, ki je na uvodnem superveleslalomu v Lake Louisu odstopila, je spet tvegala vse, v spodnjem delu odvrgla tudi palico, vseeno pa s številko 16 prismučala na prvo mesto. Foto: EPA

Goggia, ki v prejšnjih dveh poskusih (2016, 2017) v St. Moritzu ni dokončala superveleslalomske tekme svetovnega pokala, je spet smučala zelo tvegano, bila nekajkrat s težiščem povsem nazaj, toda zavoje je vseeno odsmučala natančno in zelo hitro. V spodnjem delu ni mogla več dobro držati leve palice, zato jo je (po drugem merjenju vmesnega časa) odvrgla. Vseeno ji to ni porušilo ritma in je z minimalno prednostjo prišla do sedme zmage kariere (tretje superveleslalomske).



Nastop Ilke Štuhec in Sophie Goggie

Shiffrinova ima že dvakrat več točk kot prva zasledovalka

Federica Brignone je v cilju ostala nasmejana, čeprav ji je že drugič v tej sezoni zmago "ukradla" rojakinja - na veleslalomu v Killingtonu jo je Marta Bassino ugnala za 26 stotink. Vodilna v seštevku svetovnega pokala (532 točk) in lanska zmagovalka superveleslaloma v St. Moritzu Mikaela Shiffrin je na tehnično zahtevni progi, kar ji je ustrezalo, z zaostankom 13 stotink osvojila tretje mesto, drugouvrščena v skupnem seštevku (261 točk) in zmagovalka uvodnega superveleslaloma letošnje zime Viktoria Rebensburg pa je bila deveta.



Ilka Štuhec je po treh slabših nastopih v Lake Louisu upala, da bo v Evropi drugače, toda danes enostavno ni smučala dobro, čeprav so bile razmere ugodne. Naslednjo priložnost bo imela čez 8 dni, ko bo smuk v Val d'Iseru. Foto: www.alesfevzer.com

Večkrat zunaj idealne linije

Ilka Štuhec, ki je s številko ena odprla tekmo, tudi v Evropi še išče pravo smučino in očitno bo vrnitev po poškodbi trajala dlje, kot bi si sama želela. Nastop na terenu, kjer je leta 2017

postala svetovna prvakinja v smuku, se ji je povsem ponesrečil in je na 32. mestu ostala celo brez točk. Mariborčanka se je ob prihodu v cilj zavedala, da bo uvrstitev slaba. Podobno kot prejšnji teden v Lake Louisu je na tehničnih delih smučala povsem zunaj idealne smeri. Že naslednja tekmovalka, domačinka Wendy Holdener, je bila hitrejša za 1,26 sekunde. Vse do številke 13 je bila Ilka Štuhec na zadnjem mestu. Na koncu je za Goggio zaostala 2,28 sekunde. Tudi Anna Veith se ni vrnila uspešno, na svoji prvi tekmi v hitrih disciplinah po januarski poškodbi kolena je bila Avstrijka 26.

Na paralelnem slalomu tri Slovenke V nedeljo bo v St. Moritzu paralelni slalom. Kvalifikacije bodo ob 9.45, finale ob 13.30. Nastopile bodo tri Slovenke: Meta Hrovat, Ana Bucik in Maruša Ferk.

Končni vrstni red: 1. S. GOGGIA ITA 1:12,96 2. F. BRIGNONE ITA +0,01 3. M. SHIFFRIN ZDA 0,13 4. N. SCHMIDHOFER AVT 0,30 5. L. GUT-BEHRAMI ŠVI 0,72 6. N. ORTLIEB AVT 0,87 . C. SUTER ŠVI 0,87 . K. V. LIE NOR 0,87 9. T. WORLEY FRA 0,93 10. V. REBENSBURG NEM 0,96 11. T. TIPPLER AVT 0,99 12. M. GISIN ŠVI 1,02 . W. HOLDENER ŠVI 1,02 14. S. VENIER AVT 1,04 15. E. CURTONI ITA 1,06 32. I. ŠTUHEC SLO 2,28

Svetovni pokal - superveleslalom (2/7): 1. V. REBENSBURG NEM 126 2. F. BRIGNONE ITA 116 3. S. GOGGIA ITA 100 . C. SUTER ŠVI 100 5. N. DELAGO ITA 87 6. M. SHIFFRIN ZDA 86 7. N. SCHMIDHOFER AVT 82 8. S. VENIER AVT 68 9. L. GUT BEHRAMI ŠVI 67 10. T. TIPPLER AVT 64 ... 28. I. ŠTUHEC SLO 11