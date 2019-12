Dorothea Wierer, 29-letnica iz Brünecka, je dobila že tretjo tekmo svetovnega pokala v novi sezoni. Foto: EPA

Tudi drugi šprint biatlonk v zimi 2019/20 je pripadel Dorothei Wierer, ki je z enim zgrešenim strelom za vsega 4,5 sekunde ugnala Norvežanko Ingrid Tandrevold, ki pa je na strelišču podrla vseh 10 tarč. Zmagovalni oder je s tretjim mestom zaokrožila Rusinja Svetlana Mironova.

Po mestih malce bolje kot na Švedskem

Slovenke so bile znova daleč od štirideseterice, ki si v biatlonu deli točke svetovnega pokala. Nina Zadravec je z enim zgrešenim strelom zasedla 69. mesto, Lea Einfalt je bila z dvema kazenskima krogoma 77., Polona Klemenčič pa je v konkurenci 105 biatlonk s petimi zgrešenimi streli končala na 92. mestu. Za primerjavo: na prvem šprintu sezone v Östersundu so Slovenke osvojile 80. (Klemenčič), 85. (Vindišar) in 103. (Zadravec) mesto.

Na popoldanskem šprintu biatloncev z začetkom ob 14.20 bodo med 110 tekmovalci nastopili Klemen Bauer (3), Jakov Fak (27), Rok Tršan (61) in Miha Dovžan (104).

V živo

BIATLON - SVETOVNI POKAL

HOHCFILZEN

Šprint, 7,5 km (Ž):

* 1. D. WIERER ITA 20:41,8 (1) 2. I. TANDREVOI NOR +4,5 (0) 3. S. MIRONOVA RUS 17,8 (1) ... 69. N. ZADRAVEC SLO 2:19,3 (1) 77. L. EINFALT SLO 2:29,2 (2) 92. P. KLEMENČIČ SLO 3:25,2 (5)

* - kazenski krogi