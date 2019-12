Foto: EPA

Pregled z magnetom je pokazal, da ima dolgoletna slovenska reprezentantka strgano prednjo križno vez desnega kolena, ima pa tudi več udarcev v kost, zato bo potreben tudi operativni poseg, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Več o rehabilitaciji bo znano po operaciji, za zdaj datum posega še ni znan, so še sporočili iz krovne slovenske smučarske zveze.

Do poškodbe Bogatajeve je prišlo konec tedna v Planici na srednji napravi na tekmi slovenskega pokala, na kateri so nastopile vse najboljše Slovenke. Uspela ji je najboljša daljava dneva, a je pri doskoku grdo padla in se poškodovala.