Robert Mugabe (1924-2019). Foto: Reuters

Novico je na Twitterju sporočil zdajšnji predsednik države Emmerson Mnangagwa, ki je zapisal: "Z veliko žalostjo sporočam, da se je poslovil ustanovni oče Zimbabveja in nekdanji predsednik države Robert Mugabe. Mugabe je bil ikona osvoboditve, Panafričan, ki je svoje življenje posvetil emancipaciji in krepitvi svojih ljudi. Njegovega doprinosa zgodovini našega naroda in celine ne bomo nikoli pozabili. Naj njegova duša počiva v večnem miru."

Umrl je v Singapurju, kjer se je v zadnjih letih večkrat zdravil, poroča BBC.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 06. september 2019

Na čelu države od leta 1980

Mugabe je bil po velikih protestih v državi po 37 letih vodenja prisiljen odstopiti novembra leta 2017. Po njegovem odstopu je 13 milijonov Zimbabvejcev slavilo po ulicah večjih mest. Sam je vztrajal, da je šlo pri tem za "neustavno in sramotno izdajstvo" njegove stranke.

Cde Mugabe was an icon of liberation, a pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and empowerment of his people. His contribution to the history of our nation and continent will never be forgotten. May his soul rest in eternal peace (2/2) — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 06. september 2019

Mugabe je bil rojen 21. februarja leta 1924 v državi, ki se je takrat imenovala Rodezija. Leta 1964 so ga za več kot desetletje zaprli brez sojenja, saj je kritiziral takratno oblast. Leta 1973, ko je bil še vedno za rešetkami, je bil izbran za predsednika Zimbabvejske afriške narodne skupnosti (Zanu). Leta 1980, ko je Zimbabve razglasil neodvisnost, je postal premier, po sedmih letih, leta 1987, pa je ukinil mesto ministrskega predsednika in se imenoval za predsednika Zimbabveja.

Z ženo Grace, ki se je tako kot on zapletla v veliko škandalov in imela ogromen vpliv na politiko v državi. Foto: Reuters

Od osvoboditelja do despota

V prvih letih predsedovanja je bil izredno spoštovan in cenjen, saj je večinsko temnopoltemu prebivalstvu omogočil širši dostop do zdravstvenih storitev in izobraževanja. Postal je ikona in junak afriškega osvobajanja, saj je prišel na oblast v državi, ki so jo v kolonialnih časih vodili belci. A nato je začel sporno zemljiško reformo, ki je zatresla gospodarske temelje države. Začel je namreč izvajati program "redistribucije zemlje", ki je pripeljal do preganjanja in fizičnega odstranjevanja belih lastnikov z njihovih posestev, podobna usoda pa je doletela tudi črnske veleposestnike.

Zadnja leta vladavine so si sledili očitki o zlorabah, korupciji, volilnih prevarah, kršenju človekovih pravic in avtokratskih potezah, s katerimi se nikakor ni želel posloviti z oblasti. Mnogi so mu očitali, da je z naravnimi viri bogato državo in nekoč eno zglednejših afriških gospodarstev s svojo politiko spravil na rob propada.

Razkošno življenje tudi po odhodu z oblasti

Po njegovem odstopu se je v Zimbabveju in sosednjih državah začelo iskanje bogastva, ki je izginilo po koncu vladavine. Glede na dogovor, ki ga je Mugabe sklenil z oblastmi tik pred odstopom, sta bila oba z ženo Grace upravičena do diplomatskih potnih listov in štirih letalskih ali železniških potovanj znotraj Zimbabveja v prvem razredu in štirih poletov z zasebnim letalom v tujino na leto. Ob tem je Mugabe živel v rezidenci, imel večje število vozil, visoko pokojnino, 20-člansko osebje in zasebne varnostnike. Stroške je krila država.