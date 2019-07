"Mnogo ljudi ima velike upe za našo vlado," je prepričan nekdanji vojaški vodja. Foto: Reuters

Na Tajskem so marca letos prvič po petih letih izvedli parlamentarne volitve, na katerih sta zmago razglasili tako vladajoča vojaška hunta kot opozicijska stranka Peu Tai, povezana z družino Šinavatra, ki je bila na oblasti pred vojaškim udarom.

Premierja morata na Tajskem podpreti oba domova parlamenta. Vojaški hunti je v spodnjem domu kljub večjemu številu glasov za Peu Tai uspelo z 19 različnimi strankami v spodnjem domu (500 predstavnikov) s tesno večino sestaviti koalicijo.

Ob tem Čan Oča uživa podporo tudi zgornjega doma parlamenta, saj po trenutni ustavi vseh 250 senatorjev imenuje vojska, zato kritiki opozarjajo na nepravičnost obstoječega sistema.

Novi vladni kabinet Tajske. Foto: Reuters

Civilisti znova na civilna sodišča

"Tajska je zdaj popolnoma demokratična država z ustavno monarhijo in parlamentom, katerega člani so izvoljeni," je ob zasedbi premierskega položaja v ponedeljek dejal Čan Oča in napovedal, da bodo težave odslej reševali znotraj demokratičnega namesto vojaškega sistema.

Čan Oča je v televizijskem nagovoru ljudstvu poudaril, da je vojaška vladavina prinesla veliko uspeha na številnih področjih, od reševanja nezakonitega ribolova do uspešnega reševanja 12 dečkov in trenerja, ujetih v jami. V vladni palači je nato potekalo prvo zasedanje ministrskega kabineta.

Čan Oča je prejšnji teden še zadnjič uporabil pooblastila voditelja hunte in odpravil različne omejitve za medije ter civilne sodne zadeve prenesel z vojaškega na civilno sodišče. Po poročanju Reutersa je ohranil pooblastila za varnostne sile, da lahko samovoljno izvajajo preiskave in aretacije.

Prisega novega kralja

Na ceremoniji je v premierjevi palači danes prisegel tudi novi tajski kralj Maha Vadžiralongkorn. "Pripraviti se moramo na naslednji korak; predstaviti vladne politike in ustvariti občutek skupnosti za državo, vero, kralja in vse nas. Mnogo ljudi ima velike upe za to vlado," je po kraljevi prisegi še dejal novi premier.