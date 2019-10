Zaradi turške ofenzive je z domov do zdaj pobegnilo 160.000 ljudi. Foto: Reuters

Izjava, ki je bila sprejeta na predlog Francije in drugih evropskih članic VS-ja prav tako izraža veliko zaskrbljenost zaradi poslabšanja humanitarnega položaja na severovzhodu Sirije. Vendar pa VS ni pozval Ankare, naj ofenzivo ustavi. Soglasja za obsodbo turške ofenzive ni bilo mogoče doseči, prav tako ni bilo soglasja za zahtevo Turčiji za ustavitev ognja.

Kurdi so na severovzhodu Sirije s pomočjo ZDA porazili IS in zajeli več tisoč teroristov. Zaradi turške ofenzive imajo zdaj teroristi priložnost za pobeg, opozarja. Rusija in Kitajska sta že pretekli teden preprečili dva poskusa potrditve besedila s pozivom za konec ofenzive. Poziv so enkrat predlagale evropske države, drugič ZDA.

Pence odpotoval na srečanje z Erdoganom

V četrtek sta v Turčijo odpotovala ameriški podpredsednik Mike Pence in državni sekretar Mike Pompeo. Cilj obiska je prepričati Ankaro v končanje ofenzive v Siriji in pogajanja s Kurdi. Srečala naj bi se s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, ki je že zatrdil, da ofenzive turška stran ne namerava končati, prav tako se ne namerava kakor koli pogajati s Kurdi, ki jih označuje za teroriste.

Turški voditelj je zavrnil mednarodne pritiske k premierju in ostaja trdno zavezan, da bo Ankara operacijo nadaljevala, dokler ne bo izpolnila cilja. Kot je dejal, se bo ofenziva nemudoma končala, ko bodo kurdski borci spustili orožje in se umaknili s t. i. varnega območja, ki ga je določila Turčija. Erdogan je dodal, da ne more nobena tuja sila ustaviti njihove ofenzive, piše Al Džazira.

Erdogan se na sankcije ne ozira

Turška ofenziva se je začela pred enim tednom, kmalu za tem, ko so ZDA s severa Sirije umaknile svoje vojake. V ponedeljek so sirski Kurdi sporočili, da so s sirsko vlado dosegli dogovor o napotitvi vladne vojske na severno mejo, da bi tako skupaj skušali ustaviti turško ofenzivo. Kurdske sile v dogovoru z režimom v Damasku vidijo nujen korak za preživetje in ustavitev turške akcije.

Ankara želi ob meji s Sirijo uničiti grožnje sirske kurdske milice oziroma jih pregnati z območja ob meji in vzpostaviti približno 30 kilometrov široko "varnostno območje". Medtem so ZDA pozvale Turčijo k premirju, proti njej pa so uvedle sankcije, na katere pa se Erdogan ne ozira.