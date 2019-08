Nemška kanclerka je prejela svoj 17. častni doktorat. Foto: Reuters

Nemška voditeljica je doktorat prejela zaradi svojega političnega vodstvenega stila. V operni hiši v Leipzigu ji je doktorat podelila poslovna šola HHL Leipzig Graduate School of Management.

"Vrnila se bom in ne bom ostala za tako kratek čas kot danes. Ostala bom dlje," je dejala Merklova in izzvala smeh občinstva.

Na podelitvi je bila tudi voditeljica Mednarodnega denarnega sklada in glavna kandidatka za vodenje Evropske centralne banke Christine Lagarde. Foto: EPA

65-letna kanclerka je študijsko pot začela prav v Leipzigu, kjer je med leti 1973 in 1978 študirala fiziko. Nato je študij in delo naslednjih 12 let nadaljevala na znanstveni akademiji v Berlinu, kjer je je leta 1986 tudi doktorirala iz kvantne mehanike.

Merklova je sicer dobila že 17. častni doktorat, med drugim so ji ga podelile tudi izraelske univerze in elitna ameriška univerza Harvard. Danes je obljubila, da bo z vsemi univerzami, ki so ji podelile častni doktorat, v stiku tudi, ko bo zapustila kanclerski položaj.

Nemška kanclerka je letos sestopila z vodstva nemških krščanskih demokratov in napovedala, da bo četrti kanclerski mandat, ki se izteče leta 2021, tudi njen zadnji. Pojavlja se vse več ugibanj, ali bo mandat sploh zaključila.