Boris Johnson in Carrie Symonds. Foto: Reuters

Neimenovani sosed je za Guardian povedal, da je slišal krike ženske, med drugim: "Pojdi z mene" in "Izgini iz mojega stanovanja". Prepiru so sledili zvoki udarcev s predmeti. Zaskrbljeni sosed je obiskal stanovanje in potrkal na vrata, a ker ni bilo odziva, je poklical policijo.

"Klicatelj je bil zaskrbljen za zdravje ženske sosede. Policija se je odzvala in govorila z vsemi prebivalci naslova, ki so bili živi in zdravi," je v izjavi sporočila londonska policija in dodala, da ni bilo razloga za policijsko akcijo.

Carrie Symonds je bila v preteklosti vodja konservativcev za stike z mediji. V zadnjih tednih sta se z Johnsonom skupaj vselila v njeno stanovanje. Symondsova je del Johnsonove kampanje za novega vodjo konservativcev in s tem premierja, po navedbah Guardiana pa naj bi bila odgovorna za spremembo Johnsonovega videza in pristopa k politiki.