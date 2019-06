Sodišče v Budimpešti je zahtevo makedonskega ministrstva za pravosodje zavrnilo z obrazložitvijo, da oseba, ki ji je bil na Madžarskem dodeljen azil, ne more biti izročena v državo, iz katere je pobegnila, poroča Reuters. Madžarska je Gruevskemu azil odobrila lani.

Nekdanji makedonski premier Nikola Gruevski po razsodbi zapušča sodišče v Budimpešti. Foto: EPA

Šef kabineta madžarskega premierja Viktorja Orbana Gergely Gulyas je na novinarski konferenci v Budimpešti pojasnil, da bo vlada spoštovala odločitev sodišča o (ne)izročitvi Gruevskega.

Orban je na parlamentarnih volitvah leta 2017 podprl desnosredinskega Gruevskega in ga pohvalil, ker je njegova vlada uspešno zaprla balkansko migrantsko pot.

Madžarski mediji so pred razsodbo davi objavili fotografijo in videoposnetek iz sodne dvorane, na katerem je videti Gruevskega, ki nosi sončna očala in bejzbolsko čepico. Nekateri mediji so navajali, da so Gruevskega pred tem aretirali in odpeljali na sodišče v spremstvu dveh oseb ter da so bile roke Nikole Gruevskega prekrite z jakno.