Vodja koalicijske Lige in notranji minister Matteo Salvini je z vložitvijo nezaupnice Giuseppeju Conteju dejansko končal koalicijsko sodelovanje z Gibanjem petih zvezd. 14-mesečno sodelovanje so zaznamovala številna nesoglasja med strankama. Odločilen je bil spor glede gradnje hitre železniške proge med Torinom in Lyonom, ki ji gibanje nasprotuje, Liga pa podpira.

Cilj notranjega ministra so predčasne volitve do konca oktobra. Salvini si je prizadeval, da bi o nezaupnici premierju glasovali že pretekli teden, a sta gibanje in opozicijska Demokratska stranka (PD) to preprečila. Vodja Lige je napovedal, da bo njegova stranka prisluhnila Conteju in ga podprla, če jih bo prepričal, čemur bi lahko sledilo glasovanje o nezaupnici premierju, lahko pa bi premier ponudi odstop sam.

Premalo glasov za nezaupnico

Ko je Salvini zahteval odstop premierja Conteja in nove volitve, je naredil napako. Tako meni večina političnih analitikov, pa tudi volivci, saj je javnomnenjska podpora njegovi Ligi z 38 odstotkov padla za desetino, je poročal RTV-jev dopisnik iz Italije Janko Petrovec, ki dodaja, da bi z desno sredinskimi zavezniki na volitvah Salvini kljub temu osvojil parlamentarno večino, saj stranka Bratje Italije uživa sedemodstotno podporo, Berlusconijeva Naprej, Italija pa šestodstotno.

Toda prvi pogoj novih volitev je padec vlade Giuseppeja Conteja, desna sredina pa nima dovolj parlamentarcev za izglasovanje nezaupnice ‒ če Gibanje petih zvezd, Demokratska stranka in kar je levo od nje, glasujejo proti njej.

Gibanje petih zvezd in levica hočeta preprečiti nove volitve, saj bi iz njih izšla prepolovljena. Levosredinska Demokratska stranka bi se na njih okrepila, a s kandidati novega vodje Nicole Zingarettija; zato se bodo obstoječi parlamentarci ‒ po večini iz struje nekdanjega premierja Mattea Renzija ‒ volitvam prav tako hoteli izogniti, poroča Petrovec.

'Novi krog' merjenja moči

Premier Conte bo popoldne pred senatom predstavil nastali položaj. Mnogi ugibajo, da bo nato odšel na Kvirinal in tam sam ponudil odstop predsedniku države Sergiu Mattarelli. Končno besedo bo imel v vsakem primeru Mattarella. Preden bi razpisal predčasne parlamentarne volitve, bi lahko preučil, ali obstaja v parlamentu kakšna druga večina.