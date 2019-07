Razlog za stavko je propad pogajanj za višje plače. Foto: EPA

Delavci so naznanili, da bodo za 24 ur ohromili promet s trajekti, potem ko so propadla pogajanja za višjo plačo in druge bonitete. Stavko bodo morda tudi podaljšali, je sporočil predstavnik sindikata Antonis Dalakogjorgos.

Več deset otokov, na katerih ni letališč, je tako odrezanih od sveta. Med njimi so tudi med turisti priljubljeni Folegandros, Skopelos in Patmos.

Ker so stavko napovedali vnaprej, so pravočasno ustavili prodajo kart in se ognili še hujšemu kaosu. Kljub temu številnim ni uspelo nadaljevati poti čez morje, saj so trajekti obstali ravno ob začetku turistične sezone.

Grčija je priljubljen turistični cilj, njene obale in otoke pa letno obišče več milijonov ljudi.