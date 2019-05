Deset potnikov je nesrečo preživelo. Foto: AP

Vzrok nesreče še ni znan.

Na krovu obeh letal je bilo 16 potnikov. Med smrtnimi žrtvami so štirje potniki in pilot. Deset ljudi so rešili in so bili deležni zdravniške oskrbe.

Obe letali sta prevažali potnike z iste križarke, Royal Princess.

Nesreča se je zgodila na območju kraja Ketchikan na jugovzhodu Aljaske.

"V tako odročnem območju, kot je ta, imamo omejena sredstva. Zanašamo se na naše partnerske agencije in cenimo podporo dobrih samaritanov, ki so nam jo nudili doslej," je dejal poveljnik obalne straže Stephen White.