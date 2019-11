Pravosodni minister Barr je odločil, da bodo obsojence po novem usmrtili le z enim sredstvom, namesto z več kot doslej. Foto: EPA

Sodnica Tanya Chutkan je v sredo zvečer usmrtitve ustavila, ker je prepričana, da bi obsojenci uspeli vsaj v enem argumentu svojih pritožb.

Ameriški pravosodni minister William Barr je julija napovedal, da bodo izvajali usmrtitve po novem protokolu, kar pomeni smrtonosna injekcijo z le enim sredstvom, namesto doslej uveljavljenih treh. V ZDA obsojenca najprej uspavajo, potem omrtvičijo in nato usmrtijo.

Ker so s temi sredstvi težave, vlada pa želi obnoviti usmrtitve, je Barr odločil, da bodo obsojence poslej usmrtili neposredno z injekcijo sredstva pentobarbital. Obsojenci so se pritožili, saj naj bi to sredstvo kot korozivna kemikalija povzročalo bolečine in druge zdravstvene težave, ko bodo še pri zavesti.

Usmrtitve s pentobarbitalom pa bi po mnenju sodnice Tanye Chutkan pomenile kršitev zveznega zakona, ki določa, da morajo biti obsojenci usmrčeni na način, ki ga predpisuje zvezna država, kjer je bil človek obsojen.

Barr je za december in januar razpisal pet usmrtitev. Eden od na smrt obsojenih Lezmond Mitchell je oktobra že dobil sodni odlog. Odločitev sodnice Tanye Chutkan zadeva štiri obsojence, med katerimi je tudi bostonski napadalec iz leta 2013 Džohar Carnajev, ki je nastavil bombo na maratonu. Takrat so umrli trije ljudje, 260 ljudi je bilo poškodovanih.

Barr je napovedal pritožbo na prizivno sodišče v Washingtonu, saj je prepričan, da je njegova odločitev povsem zakonita, poleg tega naj bi obstajal interes, da se usmrtitve izvedejo pravočasno. Po zvezni zakonodaji v ZDA na izvršitev smrtne kazni čaka skupaj 60 ljudi.

Kot poroča BBC, je vrhovno sodišče ZDA leta 1972 prepovedalo usmrtitve na državni in zvezni ravni, štiri leta kasneje jo je spet uvedlo v več zveznih državah, leta 1988 pa je republikanska vlada sprejela zakonodajo, ki spet omogoča usmrtitve na zvezni ravni, a so kasneje sprejeli moratorij na njihovo izvajanje.