Foto: AP

Tajsko ministrstvo za javno zdravje je obvezano plačati stroške zdravstvenih storitev za tujce, ki nimajo dovolj denarja, da bi to storili sami.

Omenjeni vizum, znan tudi kot "upokojenski vizum", velja leto dni, upravičenci pa ga lahko vsako leto obnovijo. Pogoji za podelitev so med drugim nekaznovanost in 22.500 evrov na bančnem računu ali najmanj 1800 evrov mesečnega dohodka, prepovedana pa je zaposlitev na Tajskem.

Vlada je nov pogoj potrdila 2. aprila, veljati pa naj bi začel julija. Kot so pojasnili, so se osredotočili samo na starejše, ker je pri njih tveganje za zdravstvene težave večje.

Nathavut Prasertsiripong s tajskega ministrstva za javno zdravje je pred časom povedal, da lani tujci niso plačali za dobrih 8,5 milijona evrov, leta 2017 pa za slabih 10 milijonov evrov zdravstvenih storitev. Petina tujih bolnikov ne plača zdravstvenih storitev.

Zdravstveno zavarovanje mora po novem zagotavljati kritje vsaj 1100 evrov stroškov za ambulantno zdravljenje in vsaj 11.000 evrov stroškov za bolnišnično zdravljenje. Če ima tujec zdravstveno zavarovanje sklenjeno v tujini, mora to zagotavljati enak nabor storitev, kot je predvideno v novem ukrepu.

Doslej je bilo zdravstveno zavarovanje obvezno samo za državljane 14 evropskih in severnoameriških držav, ki so imeli 10-letne vizume in kot pogoj vsaj 85.000 evrov prihrankov.