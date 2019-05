Jedilnica novega TWA hotela. Foto: AP

Terminal TWA, ki ga je oblikoval slavni arhitekt Eero Saarinen, se je odprl leta 1962 in velja za eno najbolj ikoničnih newyorških stavb, a po propadu letalske družbe TWA leta 2001 zadnjih 18 let ni bil v rabi.

A zdaj je znova zasijal v vsem svojem sijaju kot edini letališki hotel na JFK-ju.

"Krasen je, kot je bil v izvirniku. Zelo vznemirljivo je," je za CBS povedala nekdanja stevardesa pri TWA-ju Emily Lemer, ki je pri TWA-ju začela delati davnega leta 1963, ko so morale stevardese nositi steznik in bele rokavičke.

V novem hotelu so razstavljene tudi TWA-jeve uniforme in prtljaga čez desetletja, kar je le en delček zgodovine, ki preveva ta eleganten, retro navdihnjen hotel.

Odprtja so se udeležile tudi nekdanje stevardese TWA-ja. Foto: AP

Skoraj bi ga porušili

Po propadu TWA-ja se je terminal leta 2001 zaprl in bi ga skoraj že porušili, a se je leta 2014 gradbeni investitor Tyler Morse domislil načrta, da terminal obnovi, mu povrne stari blišč in ga odpre kot hotel.

"Poglejte okrog, poglejte to stavbo. Pritegnila me je, kot je vse vas danes. Posrkala me je veličastnost TWA-jevega terminala," je dejal Morse na odprtju hotela TWA.

Hotelski gostje se bodo s starim razporedom letov na steni, telefoni na številčnico in retro rdečimi usnjenimi kavči počutili, kot da so stopili v časovni stroj.

Saarinenov osrednji prostor zdaj deluje kot hotelska avla, kar pomeni, da lahko vsi, tako gostje kot običajni obiskovalci, zdaj znova stojijo pod veličastnim in prepoznavnim betonskim svodom.

Hotel ima kar 500 sob, več deset konferenčnih dvoran in celo t. i. neskončni bazen na strehi. Koktajl bar je urejen v odsluženem propelerskem letalu 1649A Starliner, ki so ga posebej za to prepeljali v Queens, kjer je JFK.

Cena prenočitve v hotelu TWA se začenja pri 249 dolarjih na sobo, a gostje pravijo, da je biti del zgodovine neprecenljive vrednosti.