Morski prašički so v Peruju, zlasti v višje ležečih gorskih predelih, pomemben del prehrane. Domačini miroljubne glodalce navadno redijo kar na svojih domovih. Foto: Reuters

Svetovno znanega kuharskega mojstra Gordona Ramsayja, znanega po kulinaričnih oddajah, kot so MasterChef, Hell's Kitchen in Kitchen Nightmares, lahko gledalci spremljajo v novi televizijski seriji z naslovom Gordon Ramsay: Uncharted (Neraziskano). V premierni epizodi serije, v okviru katere se zvezdniški kuhar podaja na različne konce sveta, kjer preizkuša tradicionalne jedi lokalnih prebivalcev, so se gledalci seznanili s kulinariko perujskih indijanskih plemen.

Epizoda, ki jo je Gordon Ramsay posnel v perujski Sveti dolini, je bila polna nenavadnih jedi, ki so vključevale tudi gosenice in črve. Kljub temu je gledalce, sodeč po odzivih na družbenih omrežjih, najbolj vznemirila jed iz mesa morskega prašička.

Nekatere zahodne gledalce, ki so navajeni, da imajo morski prašički predvsem vlogo ljubkih hišnih ljubljenčkov, so prizori iz perujskih kuhinj vznemirili do te mere, da so svoje neodobravanje izrazili na spletu. "Razumem, da ljudje po svetu zaradi ekonomskih, religioznih in drugih vzrokov jedo različne stvari. Ampak kot lastnica in ljubiteljica morskih prašičkov nove Gordonove oddaje ne morem gledati," je zapisala ena od uporabnic.

Gordon Ramsay se je v epizodi sicer odločil za obrok iz ledvenega predela morskega prašička. "Precej dobro, spominja me na odojka," je jed komentiral ameriški chef, ki je najnovejšo kulinarično serijo posnel pod okriljem National Geographica.

Prvo sezono sicer sestavlja šest delov. Po Peruju, bodo gledalci britanskega kuharskega mojstra lahko spremljali tudi na njegovih potovanjih po Novi Zelandiji, Maroku, Havajih, Laosu in Aljaski.