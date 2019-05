Plaža v Baški. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Glavno mesto otoka Krk z enakim imenom kot otok je od Ljubljane oddaljen okrog 160 km, kar pomeni, da smo v razmeroma kratkem času lahko popolnoma drugje. Tudi za ljudi brez osebnega avtomobila je več kot dobro poskrbljeno (iz Ljubljane dvakrat dnevno pelje vlak do Reke za samo devet evrov, z avtobusne postaje na Reki pa lahko nato nadaljujete potovanje do izbranega mesta na Krku.

Razgiban relief obale poskrbi za kopanje in uživaške poglede ob plažah, kakršno lahko v deželah, ki imajo obalo neposredno ob oceanih, samo sanjate.



Punat, Baška, Malinska, Njivice, Krk, kamp Omišalj ‒ najbolj družinsko oblegana turistična naselja



Slovenci smo znani po pobegih na Krk, ki je takoj za Cresom drugi največji otok na Jadranu. Mnogi imajo tam tudi počitniške hiške ali zakup pavšala v kampih. V tokratnem prispevku vam zato ponujamo nekaj destinacij in izletov, ki so morda še malce očem nevidni, skrivnostni in ravno zaradi tega prečudoviti.



Urejena Steza glagolice je več kot odlična sprehajalna popestritev, ko boste na otoku Krku. Odtise črk na kamnitih ploščah lahko zbirate v brošuri. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Steza glagolice v Baški

Baška je znana po svoji 1800 metrov dolgi prodnati Vele plaži, ki velja za eno izmed najlepših na Jadranu. Morda pa niste vedeli, da se lahko po izjemno zanimivi Bašćanski pohodniško-mediteranski stezi sprehodite in poiščete črke glagolice v skalah, ki so skrivnostno razprostrte po planinski poti. Bašćanska pot vas pelje skozi ukrivljene kamnite ulice in številne naravne lepote.

Tako odkrijete zgodbe, ki so že v prazgodovini oblikovale kraj Baška. "Vsako skalo oziroma skulpturo je oblikoval kipar, na njej pa je vgraviranih ena ali več glagolskih črk. V poseben vodnik, ki ga prejmete, če se podate na urejeno planinsko pot, nato s svinčnikom pobarvate odtis in ga vrnete v turistični center Baška, kjer vas po opravljeni nalogi, ko pobarvate vseh 34 črk, čaka presenečenje. Naloga je izjemno zabavna predvsem za otroke, seveda pa tudi za druge, saj ste ves čas v naravi, hkrati pa iz vodnika lahko preberete tudi kratko povest, značilno za določeno območje, kjer skala leži," razloži Ivana Kovačić iz turističnega centra Baška.



Kraška jama Biserujka pri kraju Rudine preseneča s kapniki, v njej je bilo odkritih kar 28 živalskih vrst. Foto: MMC RTV SLO/Voljen Grbac

Kraška jama Biserujka

Je edina kraška jama na otoku Krku, ki je urejena za sprejem obiskovalcev. Na Krku jih je še več, a niso urejene in varne za ogled. Nahaja se 300 metrov severozahodno od vasi Rudine v občini Omišalj na otoku Krku. Podobno kot naša Postojnska je polna kalcitnih sigov, zlasti stebrov in stalaktitov. Ima več podzemnih prostorov: vhod, balkon, pečico, veliko dvorano, severni kanal, most dvorano in dvorano Cymru (cimpresna dvorana). Čeprav je dolga le 110 metrov, zelo preseneča, sploh v predelih, kjer v višino meri kar 16 metrov. V poletnih mesecih vam bo poleg kraških lepot ponudila prijetno ohladitev, saj je njena stalna temperatura okrog 14 stopinj. Odkrita je bila pred približno stotimi leti. Legenda pravi, da je bila kraj, kjer so pirati skrili svoje zlato, od koder izhaja tudi njeno ime. "V njej fotografiranje z bliskavico ni dovoljeno, predvsem zaradi zelo osiromašenega živalskega sveta v tovrstnem ekosistemu. Najdejo pa se tukaj tudi netopirji, človeške ribice in druge podzemne živali, skupno so jih biologi našteli 28," pove vodnik.



Muzej verbanske hiše v Vrbniku prikazuje pohištvo, posodo in ostale predmete, ki so jih uporabljali domačini na tem območju. Foto: MMC RTV SLO/Voljen Grbac

Hiša vina Ivana Katunarja in muzej verbanske hiše v Vrbniku

Obmorski Vrbnik je izjemno zanimiv, čeprav ni tipično obmorsko letovišče. Je pa več kot odličen za eno- ali večdnevni izlet, saj je v njem najožja ulica na svetu, ki meri 45 centimetrov. Ponaša se z zanimivo, tipično mediteransko arhitekturo, pisanimi hiškami in odličnim razgledom, saj gre za mesto, ki je dobesedno na pečini, ki je nekoč plavala v morju. Že od nekdaj so se prebivalci tukaj ukvarjali s kmetijstvom, manjšim pomorstvom, vinogradništvom in ribištvom.

Med sprehajanjem po tem resnično zanimivem mestu ne boste obžalovali obiska družinske Hiše vina Ivana Katunarja, kjer nudijo izvrstne degustacije tukajšnjih vin z izbrano kulinariko, lahko pa se udeležite tudi vodenih degustacijskih tur po okoliških ulicah in obiščete še druge vinarje. Hiša vina Ivana Katunarja sega v leto 1963, najnovejši del pa so dogradili leta 2007. Za pokušino zraven izvrstnih sirov, pršuta, oliv, olivnega olja in domačega kruha lahko okušate njihov več kot odličen prošek Sv. Ivan, Biser žlahtine, rumeni muškat, rose, rdeči sansigot in chardonnay.



Krk je drugi največji otok na hrvaški obali, a vsa njegova večja mesta lahko obiščete v nekaj dneh. Foto: MMC RTV SLO/TO Krk

V neposredni bližini le nekaj korakov stran pa je zanimiv Muzej verbanske hiše, v kateri so fotografije in predmeti, ki prikazujejo življenje tipičnega Vrbničana nekoč. V pritličju je konoba, nato pa kuhinja v prvem nadstropju, in sobe v drugem. Spada pod okrilje Centra hrvaške kulturne dediščine na otoku Krku in je prava atrakcija za turiste. Odprta je od leta 2017.



Kulinarika – do konca maja obiščite Krk food Fest

Gurmani in ljubitelji mediteranske hrane, lahko si oddahnete – tudi na Krku znajo ponuditi bistveno več kot orado ali brancina, pečenega na žaru, črno sipino rižoto, pizzo z morskimi sadeži in polnjene ali ocvrte lignje ob krompirju in hobotnici izpod peke. Če smo to najraje jedli pred leti, sedanja kulinarika dobesedno utripa od presežkov možnosti, ki jih je mogoče predstaviti na krožniku. Do 31. maja bo v kar dvajsetih restavracijah in konobah na Krku vrelo od razgibanih eksotičnih okusov, ki jih ponujajo narava, morje in predvsem odprtost gastronomskega uma, željnega eksperimentiranja.

Krk Food Fest traja do konca meseca maja in v 20 restavracijah ponuja najbolj avtohtone jedi z otoka. Na fotografiji morske scecialitete iz restavracije Žal v Klimnu. Foto: MMC RTV SLO/Voljen Grbac

Turistična skupnost otoka in lokalne turistične organizacije so skupaj z Gastronaut klubom, ki ponuja največjo bazo hrvaških receptov, restavracij in kulinaričnih oziroma v vseh ozirih gastronomskih informacij, so projekt vzeli zelo resno, saj želijo, da se Krk za turiste letos predstavlja na še višji ravni, kot smo bili morda vajeni do zdaj. "Kulinarika, druženja, zgodbe, potenciali tukajšnje kulinarike so veliki in zato želimo, da jih gostje spoznajo. Družinske, butične zgodbe in avtohtone jedi prihajajo v ospredje, sicer bi bilo povsod enako in za turiste se ne bi ustvarjali pestri spomini. Družinske konobe in restavracije igrajo pomembno vlogo, saj je prav, da imajo svojo identiteto, po čemer so prepoznavni in posebni," pravi direktorica kluba Gastronaut, Karin Mimica.



20 restavracij s tradicionalno, a sodobno kulinarično zgodbo

"Restavracije in konobe, ki so se odločile pristopiti k letošnji pomladni ediciji Krk Food Festa so skoraj vse brez izjeme družinske, kar pomeni, da boste v njih dobili hrano, postreženo resnično z ljubeznijo in na njihov tradicionalen, a sodobno predrugačen način.

Restavracija Cicibela v osrčju Baške se poigrava s kruhom s sipinim črnilom in domačimi paštetami. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Sveže morske ribe, šparglji, šurlice, fritule, domača zelenjava in začimbe ter specifične skrivnosti vsake restavracije so tisti aduti, po katerih želi prepoznavnost tukajšnja kulinarika. Naše olivno olje je že zaščiteno s strani EU-ja z oznako izvornosti, pršut pa je bil zaščiten že pred njim; in sicer z označbo geografskega porekla," je o posebnostih kulinarike z otoka Krka povedala Majda Šale iz otoške turistične organizacije.



Stopnička višje v vseh večjih krajih

V Malinski je k projektu pristopila Primorska koliba z izvrstno ribo grdobino in drugimi, ki jih ulovijo dnevno ter vedno postrežejo s sezonsko zelenjavo in domačo ovčjo skuto. Le nekaj korakov od nje je hotel Mulin, v njej pa restavracija Mulino, ki je znana po odlični špargljevi frtalji z gamberi in slanino. V konobi Intrada prav tako v Malinski pripravijo izvrstno zelenjavno juho, ovčja jetrca in krompirček ter sir, krški pršut in olivno olje z domačim kruhom za predjed.

Nepogrešljive "šurlice" (testenine v obliki tankih svaljkov) boste na Krku najpogosteje dobili s šparglji in sipo. Seveda niso izključeni tudi drugi morski sadeži, zelenjava in celo tartufi. Šurlice na tej fotografiji so iz restavracije Noštromo. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Nedaleč stran je Konoba Bracera, znana po svoji dolgoletni ribiški tradiciji, saj imajo svoj ribiški čoln in kar ulovijo, tudi pripravijo in postrežejo. Imajo pa tudi velik prostor za šač, kjer pripravljajo hobotnico in jagnjetino izpod peke. Naslednja, ki je pristopila h Krk Food Festu, je restavracija Noštromo. Navdušuje z buzaro, sipino solato, mariniranimi inčuni z zelenjavo in limono, šurlicami s šparglji, olivnim oljem z rožmarinom in drugimi mediteranskimi dobrotami. Le osem minut zahodno od Malinske je kraj Vantačići v njej pa bistro Toni. Beefsteak s špargljevimi trakci in rdečo peso v obliki rožice vas bo navdušil. Zelo osvežilne so njihove mediteranske solate in dimljene dagnje. Igrajo se tudi s koktajli s pasiranim sadjem in začimbami na osnovi gina in viskija.

Kuća krčkog pršuta v kraju Vrh se ponaša s pršutom z geografsko označbo porekla s strani EU-ja. Izpolnjevati mora mnogo predpisanih zahtev. V Vrhu iz pršuta izdelujejo tudi pašteto. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

V kraju Milohniči najdete domačo restavracijo Pod prevolt, kjer presenečajo z razstrupljevalno vegansko koprivovo juhico, zgoščeno le s krompirjem in čebulo. Za glavno jed pa ne boste zgrešili z brodetom iz hobotnice in šurlicami s šparglji. V kraju Vrh je Kuća krčkog pršuta s steklenim dnom, s katerega lahko opazujete zorjenje pravih "krčkih pršutov", zaščitenih z oznako geografskega porekla. Pripravljajo pašteto iz pršuta in mineštro z domačimi klobasami.

V glavnem mestu Krk vas čaka restavracija Galija z domačimi ravioli, polnjenimi z jadranskimi kozicami in šurlicami (valjastimi testeninami) s šparglji ter sipo. Pripravijo jih tudi s črnimi tarfufi, zraven vin Josić in Brzica. V samem osrčju Krka pri glavnem trgu je znamenita restavracija in nočni klub Valsonis, zgrajena na starorimskih izkopaninah. Presenečajo z domačimi paštetami na brusketah (iz ovčjih jetrc, tune in koprivami), rižotami in šurlicami s sipo ter pitami, kot so figova in slivova. Seveda je velik tudi nabor vin in koktailov ter nočnih prigrizkov.

Restavracija Marina v Punatu temelji na morskih jedeh, slow food postrežbi in pripravi tradicionalnih jedi na sodoben način. Mlada jagnjetina, inčuni, šparglji in brancin so obvezni na pomladnem krožniku. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Šurlice, fritule, kroštule ...



Baška je destinacija, ki je zagotovo ni treba posebej predstavljati. Družinski hotel Fonza, ki je ob glavni Baški plaži, je za Krk Food Fest pripravil šurlice, bruskete z jajčno omako s šparglji in na Decanterju nagrajeno vino graševina vinarja Agris.

Le nekaj korakov stran, prav tako ob obali, je nepozabna v mornarskem stilu opremljena restavracija družine Bogdešić, Cicibela, ki je ime dobila po istoimenski pesmi Oliverja Dragojevića. Znani so po morskih jedeh in domačih paštetah ter kruhu. Sladica? Obvezne šurlice (naše "ocvrte miške", ki jih najpogosteje pripravljamo v času pusta) in kroštule (mi jim pravimo "treske", prav tako zaslovijo v času pustovanj).

V marini v Punatu se je na seznam restavracij priključila tudi Marina Punat, znana prav tako po izvrstnih morskih jedeh, pripravljenih na zelo sodoben način. Preseneča tudi vaniljev sladoled s toplim figovim prelivom.

Restavracija Gospoja v Vrbniku je z mladim ambicioznim kuharjem Dinom Kneževićem, ki se poigrava z molekularno kuhinjo, močno dvignila gastronomsko raven ponudbe v tem delu Krka. Foto: MMC RTV SLO/Voljen Grbac

Restavracija Bacoon v Punatu ponuja izvrsten flow food z morskimi jedmi in ovčetino, račjim mesom ter sredozemsko zelenjavo s penami in kremami z zanimivimi kombinacijami. V Vrbniku vas čaka družinska restavracija Nada.

Odlično pripravijo hobotnico, ribjo juho, brancin s krompirjevo solato in pa vrbniško kremno rezino za posladek. Če želite doživeti pravo fantazijo okusov in show s tekočim dušikom, pa nikar v Vrbniku ne izpustite restavracije, konobe in picerije Gospoja. Tam mlad ambiciozen kuhar Dino Knežević na sodoben način pripravlja slow food fascinacije, ki se lahko kosajo z najboljšimi kuharji. Njegovi krožniki so kot pisana pravljica, izbor samih kombinacij navdaja s čudenjem in "se dimi". V Vrbniku je poleg teh dveh v Krk Fast Food vključena že prej omenjena Hiša vina Ivana Katunarja.

V kraju Klimno vas ob morju čaka izvrstna restavracija Žal. Govedina v aceto glazuri, ki se pripravlja 16 ur in je videti kot čokolada, vas bo popolnoma prevzela. Ponujajo tudi govejo kost, ki smo je vajeni le v goveji juhi, da o morskih jedeh ne izgubljamo besed. Zelenjava, kot je rabarbara, dobi v tej restavraciji nov pomen.



Govedina z govejo kostjo - specialiteta v restavraciji Žal v kraju Klimno. Foto: MMC RTV SLO/Voljen Grbac

Restavracija Maris pri kampu Omišalj se je projektu priključila s ponudbo fast fooda, seveda z mediteranskim pridihom. Paštete, pršut, ovčji sir, hobotnica v solati, domač kruh, kanapejčki z mediteransko zelenjavo in inčuni so prava izbira za poceditev slin. In še zadnja na seznamu restavracij je Rivica v Njivicah. Družinsko vodena restavracija se zadnje čase spogleduje s slow foodom na izjemno visoki ravni. Pripravljajo damače testenine (šurlice) in omako iz morskega ježa. Osličeva juha z gamberi je njihova stalnica, prav tako pa je popolnoma njihova posebna sladica z roza ruby čokolado, lešnikovo kremo in špargljevo omako, objeto v belo čokolado.

Na Krku ni časa za dolgčas

Poležavanje na plaži seveda nikoli ni izvzeto, kljub temu pa se Krk lahko pohvali z zelo razgibanim tematskim dogajanjem. Med večje sodi npr. FesTra – Festival tradicije v Njivicah, lokalni plesi, glasba, tradicionalni običaji in obleke. Potekal bo ob koncih tedna (10. do 12. maja, 17. do 19. maja in 24. do 26. maja 2019). 14. in 15. 7. bodo Antični dnevi in klasični koncerti.

Zeliščna polenta s filejem brancina je eden od krožnikov za pomladni Krk Food Fest v restavraciji Bacoon v Punatu. Foto: MMC RTV SLO/Tanja Mojzer

Na arheološkem najdišču Fulfinum Mirine vas čakajo v juliju (rokodelska dela, kulinarične dobrote, klasična glasba, kostumi ...). 1. junija se v Njivicah obeta Festival ledu (delavnice, ledeno kiparstvo in posebna ponudba hladnih in okusnih koktajlov).

V sredini julija bo letos že tretji Festival sladoleda v Njivicah. Neverjetna družinska zabava z mnogimi maskotami in različnimi igrami, delavnicami in specialitatami, ki jim je skupna seveda ena in edina točka ‒ osvežujoči sladoled.

Zanimiv za obisk je tudi otoček Košljun blizu mesta Krk. Do njega pridete z ladjico ali morskim taksijem. Na njem je frančiškanski samostan, kjer še danes domujejo menihi. Košljun meri 0,072 km², ima pa kar 400 različnih rastlinskih vrst.

Festival za vse okuse, od glasbe, kulinarike in zgodovine, je tudi Crna ovca ‒ festival športa, glasbe in bašćanske jagnjetine. Letos ga lahko obiščete od 17. do 19. maja v Baški.