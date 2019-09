Planiški vzpon velja za najtežjega od štirih tekmovanj. Foto: BoBo

Planiška preizkušnja velja za najtežjo med vsemi preizkusi sezone tekmovanja Red Bull 400, v katerih tekači tekmujejo v teku na smučarske skakalnice. Tekmovanje predstavlja tudi sklepno dejanje sezone in poleg zmagovalca Planice bodo na njem okronali tudi najboljšega tekača na smučarske skakalnice v letošnji sezoni. Predtekmovanje se bo začelo ob 11.45, finale pa bomo lahko spremljali od 15.30 dalje.

V ženski in moški konkurenci za zdaj vodijo Avstrijci. Foto: BoBo

Trenutno na vrhu lestvice kraljujeta dva avstrijska tekača Jakob Mayer in Alexander Brandner. Vodilni Mayer velja za glavnega favorita, ki je v treh tekmovanjih dvakrat zmagal, enkrat pa zasedel drugo mesto. Takoj za vodilnima je močna slovenska ekipa, ki zaseda 3. (Matjaž Mikloš), 4. (Martin Koželj), 5. (Luka Kovačič), 6. (Andrej Koželj) in 7. (Simon Novak) mesto. Dvakratni in aktualni zmagovalec tekmovanja Luka Kovačič je letos na dveh dirkah stal na zmagovalnem odru, tretje pa se mu zaradi tekmovalnih obveznosti ni uspelo udeležiti. Tudi med dekleti trenutno najbolje kaže Avstrijkama Martini Wernig in Melanie Mayer.

Poleg omenjenih se bo tekmovanja udeležilo mnogo znanih imen iz gorskih in tekaških vod, kot so Ahmet Arslan iz Turčije, finski smučarski tekač Ivo Niskanen in nizozemska hitrostna drsalka Irene Schouten.