Tokio bo prihodnje leto gostil poletne olimpijske igre. Foto: Reuters

Mestne oblasti tako razmišljajo, da bi obiskovalce nastanile na velikanske ladje za križarjenje, ki bi bile med igrami začasno zasidrane ob obali Tokia in blizu Yokohame. Zamisel je že podprla največja japonska turistična agencija JTB, ki je za čas, ko bo trajale olimpijske igre najela ladjo Sun Princess s 1011 kabinami, na ladji pa so med drugim tudi bazeni, razni klubi, restavracije in gledališče.

Zasoljene cene prenočišč in vstopnic

Agencija ponuja pakete, ki vsebujejo kabino na ladji in karte za olimpijske dogodke, a ti niso poceni. Dve nočitvi v sobi z balkonom in karte za nogometno tekmo olimpijskega turnirja stanejo približno 1650 evrov, dve nočitvi v apartmaju, velikem 50 kvadratnih metrov, in karte za baseball pa stanejo 6000 evrov.

Vseeno so v agenciji prepričani, da ne bodo imeli težav s povpraševanjem: "Primanjkovalo bo hotelov, ki ponujajo določeno raven. Ne moremo podati točnih številk, a smo prejeli odličen odziv naših kupcev," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Minoru Kuge, vodja projekta Tokio 2020 pri JTB. Ladjo z 928 kabinami naj bi zasidrali tudi v pristanišču v Kawasakiju, zahodnem tokijskem zalivu. Razmišljajo pa tudi o še več križarkah.

Ideja sicer ni nekaj novega, saj so na podoben način povečali turistične kapacitete tudi na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014.

Sobe brez oken prepovedane, vendar ...

Japonski hotelski zakoni sicer prepovedujejo sobe brez oken, a je lani ministrstvo za zdravje izdalo odlok, ki dovoljuje, da lahko ladje s kabinami brez oken med velikimi dogodki uporabljajo kot hotelske sobe.

Mestne oblasti nameravajo pred začetkom iger odpreti nov terminal za križarke, skupaj s strokovnjaki pa upajo, da bodo zasidrane ladje, uporabljene za dodaten hotelski prostor, postale standard v državi.