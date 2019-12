"Dejstvo, da je Slovenija, ta kot razglednica popolni raj alpskih travnikov, vasic z rdečimi strehami in lesketajočim se Jadranskim morjem, še vedno relativno neodkrita, je eden največjih čudežev dandanašnjega dne," pišejo v reviji.

"A za zdaj Slovenija ostaja idealna za popotnike, ki se skušajo ogniti množicam. Ljubitelji narave so nori nad 300 kilometrov dolgo pešpotjo po Julijskih Alpah, ki se je odprla lansko pomlad in se vije skozi borove gozdove in turkizna jezera Triglavskega narodnega parka."

Navdušila jih je tudi gastronomija. "Enofili so že začeli odkrivati potencial 52 vinskih sort, kot jih ima Slovenija, še posebej navdušujoča so njihova naravna in jantarna vina. Pijte jih vzdolž lendavske vinske poti na vzhodu, če pa ste v časovni stiski, pojdite na kozarec v vinski bar na vrhu Ljubljanskega gradu," svetujejo.

Seznam 20 destinacij za leto 2020 v celoti z vsemi obrazložitvami si lahko ogledate tu.

"Vsak samooklicani foodie bo imel na svojem obveznem seznamu Hišo Franko. Restavracija Ane Roš, ki je zaslovela s Chef's Table, je umeščena v rožnato kmečko hišo v idilični dolini Soče in streže alpske jedi iz prihodnosti – sašimi srnjačka z brinom in kostanjem, ali pa jabolčne rogljičke s kozjim mlekom, polnjene s šipkom in postrežene s sladoledom dušenih jabolk. Skoraj gotov vpis v prvi Michelinov vodič za Slovenijo, ki bo izdan leta 2020."

Ljubljana "boleče očarljiva"

Pri Condé Nastu so očarani tudi nad slovenskimi mesti. "Ljubljana, poleg tega, da je skoraj boleče očarljiva s svojo srednjeveško mestno veduto, je tudi eno najbolj zelenih mest na svetu. Tu najdemo tudi udobne hotele, vključno z na novo obnovljenim Levom, katerega sončne sobe ponujajo izjemne razglede na mesto," pišejo.

Pri ameriški reviji so povsem navdušeni nad Slovenijo in se čudijo, da ostaja tako skrita pred trumami turistov. Foto: MMC RTV SLO/Kaja Sajovic

Spodaj je še seznam vseh 20 destinacij, ki jih priporočajo za leto 2020, pri čemer so pri sestavi upoštevali tako določene odmevne dogodke, ki jih bo kaka država gostila v 2020 (Expo v Dubaju) kot tudi to, da so zajete destinacije za vsak letni čas.

- Armenija

- Bahia, Brazilija

- Slana jezera Bocvane

- Kanadska Arktika

- Kanarski otoki, Španija

- København

- Dominika

- Dubaj

- El Chaltén, Argentina

- Gvajana

- Metz, Francija

- Mokpo, Južna Koreja

- Nashville, ZDA

- Okinava, Japonska

- Ruanda

- Južna obala Šrilanke

- Jugovzhodna Avstralija

- Jugozahodni Michigan, ZDA

- Tangier, Maroko