Do konca sezone bodo predvidoma imeli skupno 71 prihodov potniških ladij in več kot 106.000 potnikov. Tako bodo morda celo presegli leto 2010, ko je z 78 ladjami prispelo 109.000 potnikov.

To so predvsem ladje višjega cenovnega razreda, ki v Koper največkrat priplujejo iz Benetk, pa tudi iz hrvaških pristanišč, kot so Reka, Zadar, Split, Dubrovnik in celo Korčula, so pojasnili na Mestni občini Koper.

Ta konec tedna v Koper prihajajo kar tri potniške ladje. Že v petek se je ob potniški terminal privezala Celebrity Infinity ladjarja Celebrity Cruises, ki je v Koper prišla prvič, z njo pa je priplulo 2000 potnikov in 1000 članov posadke. V soboto bo Koper obiskala Celebrity Constellation, v nedeljo pa se znova vrača Celebrity Infitnity.

Največji potniški ladji te sezone sta Mein Schiff 6 in Koningsdam, vsaka z 2.500 potniki. Prva bo v Koper priplula štirikrat, druga pa trikrat. Kot spominjajo na občini, v Koper že nekaj let prihajajo tudi potniške ladje ladjarja Viking Cruises (ladjo Viking Star bodo letos npr. gostili osemkrat), ki se je v morski potniški promet vključil med zadnjimi, saj je njihova osnovna dejavnost rečno križarjenje.

Potniški gostje so enakomerno razporejeni čez celo leto. Največ prihodov ladij je junija, julija, septembra in oktobra. Po nekaterih ocenah bi lahko Koper v naslednjih letih sprejel med 180.000 in 200.000 gostov, ki pa bi morali biti enakomerno razporejeni čez celo leto.

Kam na izlet

Kot še ugotavljajo na občini, so želje potnikov po izletih različne. Veliko jih ostane v mestu, kjer se sprehodijo po slikovitih uličicah in trgih ter obiščejo znamenitosti oz. se odločijo za izlet po mestih slovenske Istre. Kar nekaj je takih, ki obiščejo zaledje slovenske Istre - zadnje čase je priljubljena predvsem vinska fontana v Marezigah. Veliko povpraševanja pa je tudi po obisku Lipice, Postojnske jame, Bleda in Ljubljane.