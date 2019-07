Pivo je zaščitni znak mesta, kjer "domuje" ena od dveh velikih slovenskih pivovarn. Foto: BoBo/ŽIga Živulović jr.

Poleg glasbe (in piva) festival in mesto v teh dneh omogočata prostor in ustvarjalne vsebine za otroke v Mavrični deželi, pa tudi program za ljubitelje cvetja ter kulturne in etnografske dediščine. Med drugim bosta letos na ogled razstava ob 130-letnici Turističnega društva Laško in razstava ročnih del društev invalidov Laško in Rimske Toplice.

Mažoretke, godba, glasbeni nastopi za vsak okus ...

Obiskovalce festivala bodo na ulicah Laškega vsak večer razveseljevali Laška pihalna godba z evropsko znanimi mažoretkami, pa tudi številni glasbeni koncerti za vse okuse. Vrhunec festivalskega utripa pa obiskovalce čaka v soboto zvečer, ko bo ob 22. uri za dvajset minut potihnila glasba vseh odrov, saj je ta čas rezerviran za laško multimedijsko simfonijo, še napovedujejo organizatorji.

Zadnji festivalski dan bo, kot je to v navadi, potekala čisto prava poroka oz. ohcet, po tradiciji pa se bo nato festival zaključil s tradicionalno povorko, pa tudi z mednarodnim festivalom godb na pihala.

V Laškem že nekaj let obiskovalcem nudijo tudi možnost kampiranja. Organizatorji so poskrbeli za brezplačno parkiranje avtomobilov, kljub temu pa priporočajo gostom, da se v Laško odpravijo z vlakom. Letošnji festival se je sicer za domačine začel že v sredo z dnevom odprtih vrat pivovarne in tradicionalnim dnevom Laščanov.

Zaveza 0,0 - za odgovorno pitje alkohola

Dan pred uradnim odprtjem so predstavniki Pivovarne Laško Union skupaj s partnerji podpisali Zavezo 0,0, ki sledi trajnostni strategiji pivovarne, v kateri je eden ključnih stebrov prav zmerno, odgovorno pitje. Z zavezo so se obvezali, da si bodo aktivno in celovito prizadevali ozaveščati o odgovornem pitju. Cilj aktivnosti je vplivati na spremembo slovenske kulture, ki še vedno tolerira pitje alkohola. V pivovarni medtem ugotavljajo, da povpraševanje po pivu z nizko vrednostjo alkohola ali brez alkohola narašča.