Obvoznica naj bi presekala del kampa. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Tolminska občina in Direkcija za infrastrukturo si prizadevata, da obvoznica ne bi prizadela najpomembnejšega prizorišča, festivalske Arene, vseeno pa bo presekala del festivalskega prostora za kampiranje, kar pa organizatorjev festivala ni prepričalo in razmišljajo o odhodu. Kam, če sploh, za zdaj ni znano.

Ogrožen obstoj festivala Metaldays?

Na vprašanje, ali festival odhaja iz Tolmina, je predstavnica MetalDays Nika Brunet dejala, da bodo še videli, toda po vseh pogovorih je v tem trenutku zelo verjetno, da bo naslednje leto tukaj zadnjič. A dodaja, da ne, ker bi si sami to želeli.

Borut Nikolaš iz športne agencije Maya Tolmin je prepričan, da bo to hud udarec za Tolmin in tolminski turizem, saj bo po njegovih besedah ena oseba odvlekla tri festivale, ki so občini prinesli določeno število obiskovalcev in prenočitev, s tem pa prispevali k dodatnemu prihodku kraja.

Računalniška vizualizacija načrtovane tolminske obvoznice Foto: Ginex International

Trasa obvoznice je na vladi potrjena že šest let, pri čemer so pogodbe o odkupu sklenjene z več kot polovico lastnikov zemljišč. Izdelana je tudi že projektna dokumentacija in leta 2021 naj bi začeli gradnjo.

Župan Tolmina Uroš Brežan teh problemov ne vidi kot nerešljivih in pojasnjuje, da so si na četrtkovem obisku predstavnika Direkcije za infrastrukturo Tomaža Willenparta in državne sekretarke Nine Mauhler z ministrstva za infrastrukturo v Tolminu ogledali samo lokacijo. Ob ogledu so se z organizatorji festivala strinjali, da se bodo septembra dobili na skupnem sestanku.

Največji glasbeni festival v Sloveniji bo tako naslednje leto zagotovo še potekal v Tolminu, njegova usoda za naprej pa ostaja negotova. Že avgusta pa bo Tolmin prizorišče festivalov Punk Rock Holiday in Overjam Reggae.

Letošnja izdaja MetalDays na treh festivalskih odrih ponuja več kot 100 nastopajočih, pričakujejo pa okoli 12.000 obiskovalcev, ki se v vročih dneh hladijo tudi v Soči in Tolminki. Foto: BoBo