Člani ene izmed južnokorejskih popzasedb, Bangtan Boys. Foto: AP

Ministrstvo za enakost spolov in družino je zapisalo: "Lepotni standardi na glasbenih nastopih so resna težava. Velika večina članov glasbenih skupin ne predstavlja različnih videzov, ki se pojavljajo v družbi. Vsi so namreč videti, ko bi jih delali po tekočem traku ‒ vitka postava, svetla polt, enaka pričeska, podoben slog oblačenja, enako ličenje. Večkrat se vprašam, ali so člani skupin dvojčki ali sorodniki. Resno, vsi so videti enako. Za povrh so tudi njihovi nastopi tako omejeni kot njihov videz."

Ni skrivnost, da morajo nadobudni Južni Korejci, ki želijo postati del glasbene skupine, skozi veliko izbirnih postopkov in avdicij, mnogi se odločijo tudi za več lepotnih operacij.

Želijo idole, ne običajnih ljudi

Ko je bil poziv ministrstva objavljen, se je oglasilo veliko pristašev in ljubiteljev K-popa, korejskega popa, ki je v domovini že vrsto let izjemno priljubljen, zadnja leta pa se širi tudi v tujino. Kritiki trdijo, da vlada s temi smernicami želi "cenzurirati donosno glasbeno industrijo" in prikrajšati poslušalce, da bi lahko na koncertih uživali v nastopih svojih ljubljencev. Upor je bil celo tako velik, da je ministrstvo moralo dokument umakniti in ga bo čez nekaj časa znova predstavilo v spremenjeni podobi.

"Glasbeni nastopi niso namenjeni temu, da bi na njih gledali običajne ljudi. Želimo gledati svoje idole," je dejal neki kritik na Facebooku in dodal: "Res je, da je veliko pevcev videti podobno, a tega se ne da odpraviti s smernicami in pravilniki."