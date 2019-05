Zasedbo Vengaboys so na vrhuncu slave, leta 2001, ko je nastala tudi ta fotografija, sestavljali Denise, Roy, Kim in Yorick. Foto: Reuters

Prejšnji teden je Avstrijo pretresla afera, kot je pri naših severnih sosedih še ni bilo: v javnosti se je pojavil posnetek iz leta 2017, v katerem v glavnih vlogah nastopata zdaj že nekdanji avstrijski podkancler in prvi mož svobodnjaške stranke (FPÖ) Heinz-Christian Strache ter ženska, ki se je predstavila kot nečakinja bogatega ruskega oligarha, ki želi v Avstriji "vložiti" več sto milijonov evrov, pri čemer ne skriva, da je denar sumljivega izvora.

V posameznih odlomkih sedem ur dolgega videa, ki naj bi bil posnet v vili na španskem otoku Ibiza, je poleg Stracheja videti še njegovo ženo ter nekdanjega (tudi on je namreč že odstopil s položaja) vodjo poslanske skupine FPÖ Johanna Gudenusa.

Afera je v Avstriji povzročila hudo politično krizo. Svobodnjaki so zapustili vlado, avstrijski kancler Sebastian Kurz je po njihovem odhodu na njihove ministrske položaje imenoval strokovnjake in Avstrija je dobila prehodno manjšinsko vlado. Strache sam je po aferi odstopil kot predsednik stranke, Gudenus je zapustil stranko.

Velika vrnitev zasedbe Vengaboys

A nekdo je zaradi afere zagotovo zelo zadovoljen: člani nizozemske zasedbe Vengaboys, ki so vrhunec svoje slave doživeli na prelomu tisočletja. Vse, odkar je afera izbruhnila in je Strache odstopil, se namreč na avstrijskih radijskih postajah spet vrti njihova uspešnica We’re Going to Ibiza, ki so jo izdali leta 1999.

Na prvem mestu največkrat pretočenih skladb z iTunes

Po poročanju Reutersa, ki navaja spletno stran PopVortex, je pesem v zadnjih dneh v Avstriji na prvem mestu največkrat pretočenih skladb z iTunesa. Ko je v soboto Strache oznanil, da FPÖ zapušča vlado, je pesem množično pelo več kot 5000 protestnikov, zbranih pred predsedniško palačo, še piše Reuters in dodaja, da ima verjetno največ zaslug za ponovni uspeh skladb predvsem nemški komik Jan Böhmermann, ki je v nedeljo na Twitterju objavil povezavo do uspešnice na You Tubu.

Böhmermann je tudi sicer v središču zanimanja avstrijske in nemške javnosti, saj je priznal, da je za posnetek vedel že nekaj tednov, preden se je pojavil v javnosti, zato se Avstrijci zdaj sprašujejo, na kakšen način je komik vpleten v afero.

Avgusta načrtujejo koncert na avstrijskem Koroškem

Vengaboys, ki po izdaji že omenjene We’re Going to Ibiza ter še dveh uspešnic We Like to Party in Boom, Boom, Boom, Boom!! niso imeli kakšnih večjih uspehov, sicer še vedno delujejo in koncertirajo po vsem svetu, zato ni presenetljivo, da jih bodo v Avstriji kmalu lahko spremljali v živo: za 23. avgust namreč napovedujejo koncert v Možberku (Moosberg) v bližini Celovca na Koroškem.