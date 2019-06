Big Band in Simfonični orkester RTV Slovenija sta poskrbela za izjemno instrumentalno spremljavo. Foto: BoBo/Alen Milavec

Po Majdi Sepe, Eldi Viler, Juretu Robežniku, Mojmirju Sepetu in drugih velikankah ter velikanih slovenske popevke je svojo Poletno noč dobila tudi pevka, ki je zaslužna za ime dogodka. Vsakoletni glasbeni dogodek je namreč poimenovan po skladbi, s katero je Marjana Deržaj leta 1964 zmagala na festivalu Slovenske popevke na Bledu.

Eva Hren je zapela Marjanini uspešnici Vozi me vlak v daljave in V Ljubljano. Foto: BoBo/Alen Milavec

Ko se je dan prevešal v noč, so se s Kongresnega trga po mestnem jedru razlegale zimzelene uspešnice v izvedbi Big Banda in Simfoničnega orkestra RTV Slovenije, ki ju je tudi letos vodil dirigent Patrik Greblo. Ob instrumentalni izvedbi pesmi Telstar iz leta 1963 in skladbi Ptičje strašilo, ki jo je odpel Mladinski pevski zbor RTV Slovenija, so se legendarni pevki z njenimi največjimi uspešnicami poklonile številne slovenske pevke, na oder pa je stopil tudi pevec Braco Koren, s katerim je Marjana nastopala po celotni Jugoslaviji in tudi zunaj nje.

"Bila je čudovita, bila je prava dama. Imela je poseben glas, ki bi ga lahko prepoznal med dvesto drugimi pevkami. Bila je temperamentna, rada se je smejala," je svoje spomine na leta 2005 umrlo pevko strnil Braco, ki je z zbrano množico delil tudi nekaj anekdot iz časov, ko sta skupaj prepevala.

Kongresni trg so napolnili zvoki iz zlatih časov slovenske popevke. Foto: BoBo/Alen Milavec

Ob Bracu so na odru pod zvezdnatim nebom nastopile še Jadranka Juras (Čakam nate vsak večer, Utrinek), Eva Hren (Vozi me vlak v daljave, V Ljubljano), Ana Bezjak (Čez veliko let, Glasba je končana), Katrinas (Zvončki in trobentice, Ko boš prišla na Bled), Alenka Gotar (Spomin, Kako sva si različna - v spremstvu moža Anžeta Šuštarja), Darja Švajger (To je moj zlati sin), Monika Avsenik (Zvezde padajo v noč), Nuša Derenda (Ko gre tvoja pot od tod, Poletna noč, Valeta v spremstvu Mladinskega pevskega zbora RTV Slovenija) in Anja Strajnar (Janez in Mi smo taki v duetu z legendarnim Bracom Korenom).

Zvezda, ki je izžarevala toplino

Marjana Deržaj je bila pogosto večja od glasbe same. S svojimi interpretacijami je zaznamovala čas, ki se ga je oprijela oznaka zlata doba slovenske popevke. Poleg njenega neverjetnega posluha in glasu jo je krasila predvsem skromnost, ljudskost, dostopnost.

Posnetek letošnje Poletne noči si boste lahko ogledali v soboto, 29. junija 2019, na TV SLO 1 ob 20.00.

Zaradi prepleta izjemnega talenta in skromnosti jo je občinstvo vzelo za svojo in duh njene glasbe je živ še danes. V najlepšem spominu jo je ohranil tudi glasbeni sopotnik in prijatelj Lado Leskovar. "Marjana je bila en poseben človek. Ljubila je občinstvo in mu dajala ljubezen ‒ in občinstvo ji je to vračalo. Marjana je bila poseben čudež," je na odru Poletne noči povedal Leskovar.

Lado Leskovar je najbolj občudoval pristno vez, ki jo je Marjana Deržaj znala splesti s publiko. Foto: BoBo/Alen Milavec

Svoje prve korake v svet glasbe je Marjana Deržaj napravila v okviru opernega zbora, kot dekle pa je občinstvo navduševala po ljubljanskih klubih, kjer je prepevala priredbe tujih uspešnic. Pozneje je veliko nastopala na televiziji in na radiu ter se redno udeleževala festivalov Slovenske popevke. Za pesem Poletna noč je leta 1964 prejela nagrado občinstva, dve leti pozneje je prejela nagrado strokovne žirije za pesem Ples oblakov, leta 1975 pa je občinstvo kot najboljšo skladbo izbralo pesem Mi smo taki, ki jo je Marjana Deržaj prepevala skupaj z Bracom Korenom, ki ji je to skladbo poklonil tudi na letošnji Poletni noči.

V svoji bogati glasbeni karieri je posnela kar 312 pesmi, ki so izšle na številnih kasetah in ploščah. Kot so zapisali pri Festivalu Ljubljana, ki je dogodek organiziral v sodelovanju z RTV Slovenija, se je duh Marjane Deržaj na Poletni noči vrnila tja, kjer se najbolje počuti ‒ v varno okolje velikega revijskega koncerta, na katerem je njena glasba zasijala v vsem svojem sijaju.

