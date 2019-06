Sting je na najnovejšem albumu prevetril številne uspešnice. Foto: BoBo/Borut Živulović

Stingu tudi po skoraj štirih desetletjih glasbenega udejstvovanja ne manjka energije in zagona. Legendarni angleški glasbenik, ki je konec maja dobil sedmega vnuka in izdal štrinajsti studijski album, je v razprodanih ljubljanskih Stožicah izpeljal vrhunski glasbeni večer, na katerem je obdelal vse svoje največje hite.

V Sloveniji se je Sting ustavil v okviru svoje turneje, na katero se je odpravil ob izidu svojega najnovejšega albuma My Songs. Čeprav na albumu, ki je izšel 24. maja, ni nobene nove skladbe, temveč ga sestavlja nabor Stingovih najbolj prepoznavnih pesmi, ne gre zgolj za kompilacijo uspešnic. 67-letni Anglež se je s starim materialom namreč ponovno podal v snemalni studio, pesmi na novo posnel in v nekatere izmed njih skušal vnesti nekoliko modernejše prijeme.

Odziv glasbenih kritikov je bil mlačen. Mnogi med njimi so se spraševali, zakaj je sploh treba na novo snemati in spreminjati pesmi, kot sta Desert Rose ali Every Breath You Take, ki veljajo za tako rekoč brezhibne. "Ko pesem posnameš, je to prvi zmenek. Zelo je vznemirljivo, toda pesmi v resnici še ne poznaš. Ko smo pesmi snemali zdaj, je šlo za veliko bolj zanimiv proces. Glas ima več teksture, prinaša drugačno zgodbo," je svoj motiv v enem izmed intervjujev ob izdaji albuma pojasnil Sting. Ob tem je dodal, da so danes na voljo nove tehnologije, ki ponujajo boljše izhodišče.

Tako na odru kot pod njim je vladalo odlično razpoloženje. Foto: BoBo/Borut Živulović

Stingov tretji koncert na slovenskih tleh je potekal utečeno. Točno ob 20. uri je s svojim nastopom začel glasbenik James Walsh, ki je z akustično kitaro v rokah ogrel občinstvo, petnajst minut pred deveto pa je ob navdušenju občinstva na oder stopil Sting, ki je večer začel s pesmijo Message in a Bottle. Sledila je umiritev tempa s pesmijo If I Ever Lose My Faith in You in nato neposreden prehod v pesem Englishman in New York, ki jo je občinstvo že po prvih taktih pozdravilo z bučnim aplavzom.

Sting je v svoji bogati glasbeni karieri prejel kar 17 grammyjev. Foto: BoBo/Borut Živulović

"Naj se zabava začne," je dejal Sting ob uvodnih taktih pesmi If You Love Somebody Set Them Free, ki je v prenovljeni različici dobila še nekoliko izrazitejši diskopridih. Sting je uspešnice – tako iz svoje solistične kariere kot iz časov, ko je bil član skupine The Police – nizal drugo za drugo, prehodi med njimi so bili hitri in pesmi so se večkrat prelivale druga v drugo.

Čeprav si Sting ni privoščil daljših nagovorov občinstva, mu je prek glasbe z zbrano množico uspelo vzpostaviti pristen stik. K temu je pripomogla tudi dobra energija, ki je povezovala glasbenike na odru. Sting, ki je dvakrat predstavil celotno spremljevalno ekipo, je vsakemu od njih dal priložnost za lasten vložek. Poleg argentinskega kitarista Dominica Millerja in njegovega sina Rufusa Millerja, ki sta navduševala na kitarah, sta pozornost pritegnila predvsem Stingova spremljevalna pevka in pevec. Pevka je dvorano s svojim vokalom na noge dvignila ob reaggaeju Waiting for the Break of Day, ki jo je Sting posnel z jamajškim glasbenikom Shaggyjem, pevec pa je s svojim izjemnim razponom navdušil ob romantični baladi Shape of My Heart.

Repertoar Message in a Bottle

If I Ever Lose My Faith in You

Englishman in New York

If You Love Somebody Set Them Free

Every Little Thing She Does Is Magic

Brand New Day

Fields of Gold

Seven Days

Waiting fot the Break of Day

Shape of My Heart

Fragile

Wrapped Around Your Finger

Walking on the Moon

So Lonely

Desert Rose

Roxanne

--------------------------------------

Can't Stand Losing You

Demolition Man

King of Pain

Every Breath You Take

--------------------------------------

Next to You

Razgiban prvi del glasbenega repertoarja je Sting sklenil s pesmima Desert Rose in Roxanne ter se po manj kot minuti predaha ob glasnih vzklikih stoženskega občinstva vrnil na oder in postregel še z enim svežnjem pesmi. Največ navdušenja je požela skladba Every Breath You Take, ki velja za Stingovo največjo uspešnico (prinašala naj bi mu kar med četrtino in tretjino prihodkov iz naslova avtorskih pravic). Občinstvo angleškega zvezdnika ni želelo izpustiti z odra in topotanje ter vzkliki so se nadaljevali tudi po še enem dodatku, v katerem je Sting večer zaključil s pesmijo Next to You.

Sting pa se v Ljubljani ni posvečal zgolj glasbi, temveč tudi svoji drugi strasti, aktivizmu. Glasbenik, ki se je dan pred koncertom v Slovenijo pripeljal z zasebnim letalom, je namreč izrazil željo, da bi se v Ljubljani srečal z begunci. Že več kot trideset let je član organizacije Amnesty International in si aktivno prizadeva za varovanje in branjenje človekovih pravic. "Ponosen sem, da jih pri tem podpiram. Počaščen sem, da sem se nocoj srečal s tremi pogumnimi sirskimi begunkami kurdskega rodu in z ekipo Amnesty International Slovenije," je ob robu ljubljanskega koncerta dejal Sting, ki bo turnejo že jutri nadaljeval v Hannovru.

Nekaj utrinkov z ljubljanskega koncerta si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji.