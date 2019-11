Cosby je zaslovel s svojim televizijskim šovom The Cosby Show. Foto: Reuters

Ameriški komik je bil po dobrem letu v zaporu tokrat prvič pripravljen deliti svojo zgodbo o sojenju in življenju v zaporu. V telefonskem intervjuju z BlackPressUSA.com je povedal, da na zaslišanju za pogojni izpust ne bo obžaloval svojih dejanj. “Ostaja mi še osem let in devet mesecev. Tudi če se skesam, mi ne bodo prisluhnili. Oni niso bili tam, ne poznajo zgodbe, jaz jo," je povedal 82-letnik.

Cosby je bil obsojen za zgolj en napad, medtem ko ga je prijavilo še najmanj 60 drugih žensk. “Bill Cosby si ne zasluži milosti. Če bo vsako minuto svojega življenja preživel za zapahi, bo kazen še vedno milejša kot dosmrtna, ki si jo za svoja dejanja zasluži,” je zapisala novinarka Renee Graham. “Je on prizanesel svojim žrtvam? To so bile ženske, ki so mu zaupale, on pa je svojo slavo izkoristil, da jih je omamil in poškodoval. To je počel več desetletij,” še dodaja Grahamova.

Več kot 60 žensk je Cosbyja obtožilo spolnih napadov, omamljanj, otipavanj in posilstev. Foto: Reuters

Plaz obtožb

Cosbyju so sodili v primeru nekdanje uslužbenke univerze Temple Andree Constand. Leta 2005 je ta napad prijavila policiji, vendar je tožilstvo zavrnilo ovadbo. Šele desetletje pozneje, ko so ameriškega igralca podobnih dejanj obtožile še številne druge ženske, je šel primer v obravnavo. Constandova je bila edina, ki je še lahko vložila tožbo. Preostali primeri so že zastarali, zato so druge domnevne žrtve lahko zgolj pričale.

Leta 2015 je bil komik aretiran in vpisan v register spolnih prestopnikov, ameriški sodnik Steven O'Neil pa ga je označil kot "nevarnega spolnega plenilca". Porota je odločila, da je kriv spolnega napada na Andreo Constand. "To je resen zločin," je dejal sodnik. "Gospod Cosby, prišel je dan, prišel je čas za kazen." Z lanskim letom je zvezdnik začel služiti kazen.