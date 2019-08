Gatesova jahta je bila zasidrana pred Kotorjem. Foto: Reuters

Črnogorski mediji poročajo, da se je družina z raftom spustila po reki Tari in obiskala Tivat, Sveti Stefan in Boko Kotorsko. Milijarder in soustanovitelj Microsofta je v Črno goro prispel na svoji 93 metrov dolgi razkošni jahti Lady S, ki je bila do 28. julija zasidrana pred Kotorjem.

Zakonca Gates sta znana filantropa. Foto: EPA

Gates je z 90 milijard dolarjev vrednim premoženjem drugi najbogatejši človek na svetu in velik dobrodelnež. Z ženo se zadnja leta posveča predvsem boju proti virusu HIV v Afriki. Črna gora je sicer pogosto letovišče bogatašev, predvsem z območja nekdanje Sovjetske zveze. Z njima so na počitnicah tudi 23-letna Jennifer Catharine, 20-letni Rory in 16-letna Phoebe Adele.