Kanye in Kim – vedno v središču pozornosti. Foto: AP

42-letni glasbeni zvezdnik je na nekem modnem dogodku znova prilil olje na ogenj govoricam, da se poigrava z možnostjo, da bi postal del ameriške dnevne politike. Dejal je: "Ko bom leta 2024 kandidiral za predsednika ZDA, bomo ustvarili množico delovnih mest." Njegove besede so v dvorani sprožile smeh, a to ga ni zmotilo, nadaljeval je: "Na vseh naslovnicah piše nekaj v smislu, da sem zmešan. A opozarjam vas – eden izmed treh Afroameričanov je v zaporu, noben zvezdnik pa o tem ne želi spregovoriti! Zvezdniki nimajo svojega mnenja, prestrašeni so vsi po vrsti."

Ob tem je še navrgel, da si utegne ime za eno leto spremeniti v Christian Genius Billionaire Kanye West.

Grammyjevec in mož resničnostne zvezdnice Kim Kardashian West je v zadnjih mesecih že večkrat namignil, da razmišlja o kandidaturi za voditelja države. Spomnimo, lani je West v Ovalni pisarni Bele hiše obiskal trenutnega predsednika Donalda Trumpa. Na glavi je nosil znamenito rdečo kapico z napisom "Naredimo Ameriko spet veliko" in s svojimi izjavami, idejami in monologi naredil pravi šov, ob katerem je še Trump ostal brez besed.

Če kje, je Kanye uspešen na glasbenem področju, saj je njegov zadnji album Jesus is King uvrščen na prvo mesto ameriške lestvice Billboard, prav vse pesmi s tega albuma pa so se uvrstile tudi na seznam Billboardovih vročih sto.