Foto: EPA

Med 15.23 in 15.35 se je na njenem profilu znašlo več kot 50 tvitov, med katerimi so bili številni rasistični in nespodobni, nekateri pa uperjeni tudi proti raperju Eminemu, s katerim je popzvednica v javnem sporu. "Eminem ima majhen penis," je tako med drugim pisalo.

Vsi tviti so že umaknjeni, odzvali so se že tudi pri Twitterju. "Takoj ko smo bili obveščeni o zadevi, smo zaklenili ogroženi račun in preiskava že poteka," je povedal njihov predstavnik za odnose z javnostmi.

Vdrli tudi v račun prvega moža Twitterja

Sporočila so omenjala tudi Chuckling Squad, hekersko skupino, med drugim odgovorno za vdor v osebni račun igralke Chloë Grace Moretz in tudi direktorja Twitterja Jacka Dorseyja, kjer so prav tako objavili serijo tvitov, med katerimi je bilo več žaljivih in neprimernih sporočil. "Hitler je nedolžen," se je na primer glasil eden od tvitov.

V podjetju so takrat zapisali, da je bila zlorabljena telefonska številka, povezana z Dorseyjevim računom. Tako so hekerji lahko objavljali na njegovem računu prek pošiljanja sporočil SMS. Napad je bil izveden s t. i. tehniko "simswapping". V tej vrsti napada obstoječo telefonsko številko napadalci prenesejo na novo kartico SIM, običajno s pomočjo trika ali plačila podkupnine zaposlenim pri mobilnem operaterju.

Ta tehnika je bila uporabljena tudi leta 2017, ko so se na Instagram profilu Selene Gomez pojavile razgaljene fotografije Justina Timberlakea. za zdaj še ni jasno, če je za to šlo tudi v primeru Careyjeve.