R. Kelly se je le nekaj ur po izdani obtožnici sam predal policiji. Foto: Reuters

Obtožnica pevca R. Kellyja, enega najbolje prodajanih glasbenikov vseh časov in večkratnega grammyjevega nagrajenca, bremeni desetih spolnih napadov na štiri različne žrtve, od katerih so bile tedaj tri stare med 13 in 17 let. Prvi napad naj bi se zgodil 1998. Za vsakega izmed njih danes 52-letnemu pevcu grozi od 3 do 7 let zaporne kazni. Nekatere obtožbe imajo podlago v nedavno odkritem videoposnetku, ki domnevno prikazuje spolni odnos med pevcem in 14-letnim dekletom.

BREAKING NEWS: R. Kelly has turn himself into the District 1 police office. @Suntimes He’s seen in blue jacket in handcuffs. pic.twitter.com/hDmuBUZs3E — Savannah Eadens (@SavannahEadens) 23. februar 2019

R. Kelly, ki se je na eni izmed chicaških policijskih postaj včeraj ob 20.15 po krajevnem času policiji predal sam, po odvetniku sicer zanika vse obtožbe. Veliko kredibilnosti zvezdnik nima, še posebej ob dejstvu, da so mu leta 2008 sodili zaradi otroške pornografije. Takrat ga je porota sicer oprostila. Prvič bo pred sodnika stopil že danes in takrat bo jasno, ali mu bo omogočeno plačilo varščine ali pa bo na sojenje moral počakati v priporu.

Obtožbe o spolnih napadih in zlorabah mladoletnic Kellyja spremljajo že desetletja. Nekatere med njimi naj bi imel zaprte kot sužnje. Steve Greenberg, eden od njegovih odvetnikov, je v izjavi za javnost povedal, da je njegov klient zaradi obtožb "zelo razočaran in depresiven".

"To je prelomni trenutek v 25 letih zlorab kriminalca, znanega pod imenom R. Kelly," je na drugi strani povedal odvetnik Michael Avenatti, ki zastopa več domnevnih žrtev pevca. Avenatti je sicer zaslovel kot odvetnik pornografske zvezde Stormy Daniels, ki trdi, da ji je predsednik ZDA Donald Trump po nekdanjem odvetniku Michaelu Cohenu pred volitvami 2016 plačal za molk o spolnem razmerju.