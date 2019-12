Naomi Campbell je več kot tri desetletja podirala modne smernice. Foto: Reuters

Nagajivo nasmejana Tracee Ellis Ross v obleki Richarda Quinna. Foto: Reuters

Prireditev, ki nagrajuje modne presežke in najboljše oblikovalce leta, je povezovala Tracee Ellis Ross. Ameriška igralka, hči priljubljene pevke Diane Ross, je nosila razgibano belo obleko Richarda Quinna. Obleko je popestrila s preprosto, a polno ogrlico in nepričakovano pričesko - lase je imela spletene v obliki sončnega sija. Navdušila je s podobo in govorom, v katerem je poudarjala britanske značilnosti - Brexit, Marks & Spencer, ocvrto ribo in krompirček (fish & chips) in seveda, Harrya Stylesa.

Richard Quinn je bil s svojo pomladno-poletno kolekcijo sicer nominiran za najboljšega modnega oblikovalca za ženske, vendar mu je častitljiv naziv izmaknil Daniel Lee. Slednji, ki sicer deluje pod modno hišo Bottega Veneta, je bil nedvomno zvezda večera. Slavil je v kar štirih glavnih kategorijah, med drugim je bil razglašen tudi za oblikovalca leta in s tem prehitel Miuccia Prado, Jonathana Andersona ter druge modne veterane.

V kategoriji moških oblačil je slavil Kim Jones, ki si je s svojimi prodornimi dizajni za Dior prisvojil kar nekaj zvezdniških oboževalcev, in sicer Davida Beckhama in Roberta Pattinsona - oba sta se na rdeči preprogi sprehodila v njegovih kreacijah. Ker so Jonesa priprave za Diorjevo modno revijo zadržale v Miamiju, je nagrado zanj prevzela Donatella Versace.

Zmagovalka nagrade za najboljšo manekenko se je predstavila v presunljivi zeleni obleki. Foto: Reuters

Pomembna je raznovrstnost

Manekenka leta je postala 19 letna Adut Akech, ki je v zahvalnem govoru izpostavila pomen raznovrstnosti v modni industriji. “Ta nagrada je za vse moške in ženske, ki bodo v meni našli delček sebe. Tudi jaz sem imela velike sanje, pomembno je, da se jih nikoli ne ustrašimo,” je še povedala.

Aketcheva se je velikokrat zgledovala po Naomi Cambell, ki je bila na londonski prireditvi razglašena za modno ikono leta. Cambellova, ki je več kot tri desetletja podirala modne smernice, se je v svojem čustvenem govoru zahvalila predvsem mami. “Vzgojila si me sama - bila si moja mama in moj oče,” je dejala. 49-letnica je bila odeta v dolgo elegantno obleko Alexandra McQueena, ki je bila do dopolnjena s kristalnimi dodatki.

"Hvala, da ste verjeli vame."

Za največje presenečenje večera je poskrbela pevka Janet Jackson, ki je za najboljši urbano-glamurozen videz razglasila Rihanno. Priljubljena pevka je bila odeta v zeleno-modro obleko francoskega oblikovalca Bernarda Arnaulta. “Hvala, da ste verjeli v mlado črnsko dekle in njen talent. Hvala, da ste verjeli vame,” je Rihanna povedala v zahvalnem govoru in še dodala: “Hvala za priložnost, da sem lahko pokazala kaj rada počnem.”

Jacksonova ji je čestitala tudi preko Twitterja, kjer je objavila njuno skupno fotografijo, poroča BBC.

Legendarnega italijanskega oblikovalca Giorgio Armanija so nagradili za izredne dosežke v modni industriji. Častitljiv naziv je proslavil s spremljevalkami Julio Roberts, Roberto Armani in Cate Blanchetti.

Iz leve proti desni: Roberta Armani, Cate Blanchett, Giorgio Armani in Julia Roberts. Foto: EPA

Ostali nagrajenci večera so bili še stilist Sam McKnight, Christopher Kane, Rejina Pyo in Bethany Williams, ki sta slavili kot najboljši nadobudni mladi oblikovalki.

Modno obarvani večer je spremljal raznolik glasbeni program, v sklopu katerega so nastopili Boy George, Eric Clapton in britanski raper Little Simz.