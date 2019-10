V Peking naj bi gospa prispela leta 2022. Foto: Reuters

Nekdanja finančna uradnica Vienna Cammarota iz Paestuma južno od Neaplja se namerava na pot, ki jo bo sprva vodila po Balkanu, odpraviti z 10-kilogramskim nahrbtnikom. Pot, ki jo bo začela aprila prihodnje leto, jo bo nato vodila prek Turčije, Turkmenistana, Uzbekistana in Kirgizistana. Kitajsko naj bi dosegla leto dni po začetku poti, v Peking pa naj bi nato prispela leta 2022. Prenočevati namerava v šotoru, ki ga bo imela s sabo. Upa, da ji bodo prenočišče ponudili tudi lokalni prebivalci, ki jih bo srečala na poti. Na poti ne bo uporabljala nobenih naprav GPS in se bo zanašala na staromoden način, zemljevid.

"Cilj mojega potovanja je spoznavanje ljudi. Upam, da bom našla ljudi, ki me bodo na poti podpirali," je dejala nadobudna pohodnica z juga Italije, ki si želi, da bi postala navdih za ženske. Njeno sporočilo je, da lahko ženske, ne glede na starost, uresničijo tisto, kar so si zadale.

"Ljudem, še posebej ženskam mojih let, želim pokazati, da lahko uresničijo svoje sanje. Ob prihodu v Peking bom stara 73 let, a sem prepričana, da mi bo uspelo," je odločna Cammarota. Na svojem popotovanju se namerava usmeriti v do okolja prijazen turizem in se bo v celoti odpovedala uporabi plastike.

Cammarota ima že izkušnje z dolgimi pohodi. Nazadnje se je leta 2017 odpravila na trimesečno popotovanje po sledeh Goetheja, ki jo je vodila od češkega kraja Karlovy Vary do Sicilije. To pot naj bi Goethe opravil leta 1786. V preteklosti je mesec dni preživela tudi v Nepalu in na Tibetu ter prepotovala Izrael, Patagonijo in Madagaskar.