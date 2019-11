Africain je bil v sezonah 2016‒18 tudi tunizijski državni prvak. Foto: EPA

Klub Africain, drugi najstarejši tunizijski nogometni klub in eden najbolj znanih v Afriki, je zaradi neplačila nekdanjim igralcem ostal brez šestih točk v prvenstvu, poroča britanski BBC.

Za pomoč klubu, ki je bil ustanovljen leta 1920, je tunizijska nogometna zveza ustanovila tudi krizni odbor, ki naj bi reševal klub pred nadaljnjimi sankcijami.

Navijači zbrali že skoraj milijon evrov

Oktobra je zveza tako odprla bančni račun, na katerega navijači lahko nakažejo denar za pokritje dolga in so tako zbrali že 542.000 evrov.

Če temu znesku prištejemo denar, ki je bil zbran v torkovi 24-urni kampanji, to pomeni, da so do zdaj zbrali že skoraj milijon evrov oziroma šestino dolga, ki znaša 5,5 milijona evrov.

Med kampanjo so svoje prispevali tudi otroci, ki so darovali prihranke iz hranilnikov, pa tudi slepi navijač, ki je privarčevani denar namesto za zdravilo namenil klubu. Klub mu je v zahvalo podaril podpisan dres.

V spodnji objavi si lahko ogledate tudi videoposnetke navijaškega rajanja pred banko, v kateri so navijači vplačevali denar za reševanje kluba: