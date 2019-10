Foto: Twitter

Na nogometni zelenici sta se danes v osmem krogu elitne italijanske nogometne lige merila drugouvrščeni Inter in Sassuolo, njune tekme že v preteklosti niso bile dolgočasne, saj so bile običajno zagotovilo za veliko golov, tokrat pa je dvoboj popestril še nenavaden dogodek.

Tribune stadiona Mapei – Città del Tricolore v italijanski deželi Emilija - Romanja niso mogle verjeti svojim očem, ko je v 43. minuti tekme sredi igrišča pristal padalec.

Njegov pristanek je na Twitterju objavil italijanski novinar Francesco Benvenuti, video pa prikazuje, kako padalca naprej vrže na zadnjo plat, nato pa hitro potegne na noge, sname si modro padalo in se nekaj trenutkov zmedeno ozira okoli sebe, nato pa do njega pritečejo varnostniki in ga pospremijo z igrišča.

Nogometaši so začudeno opazovali nenavadni prizor, navijači pa so glasno ploskali.

Na spletu so se hitro pojavili posnetki še iz drugih zornih kotov, nekaj smo jih zbrali tudi spodaj. Podrobnosti o incidentu in nagib zanj še niso znani, tekma pa sicer tudi danes ni strelsko razočarala, v mreži se je nabralo sedem zadetkov – štirje Interjevi in trije Sassoulovi.