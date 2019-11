Današnjo podobo mu je dodelil Fred Moore. Foto: Reuters

Eden bolj znanih, če ne celo najbolj znan junak stripov in animiranih filmov Walta Disneyja, praznuje 91-letnico prvega pojava v javnosti. Usoda miška Mikija bi bila danes drugačna, če Disney ne bi izgubil pravic nad svojim prvim animiranim projektom o srečnem zajcu Osvaldu (Oswald the Lucky Rabbit), ki so pripadale Universal Picturesu, za katere je takrat delal. Ernsta Walta Disneyja je pripetljaj spodbudil k ustanovitvi lastnega studia ‒ Disney Studio, z novimi animatorji in miselnostjo "oblikovati lik, ki bo podjetje popeljal v prihodnost”.

Tri zanimiva dejstva 1. Strip o mišku Mikiju je bil natisnjen v 40 različnih časopisih po 22 državah.



2. Zaradi nezadovoljstva nad prvimi glasovnimi upodobitvami miška Mikija je risanemu junaku vse do leta 1947 glas posojal prav Walt Disney.



3. Prvotno ime za Disneyjeve zabaviščne parke je bilo Vasica miška Mikija (Mickey Mouse Village).

Mišek Miki je bil javnosti prvič predstavljen 18. novembra 1928 v kratkem filmu Steamboat Willie. Svetovno ikono je zasnoval Ubbe Eert Iwerks, bolj znan pod imenom Ub Iwerks. Na prvih umetnikovih skicah so se pojavile krave, konji, psi in mačke, vendar prav noben lik ni navdušil Walta Disneyja, so zapisali v National Day Calander. Nato je skiciral tisti pravi lik, igrivo miško. Zaskrbljenost nad prvotnim imenom ‒ mišek Mortimer ‒ je izrazila Disneyjeva žena Lily Disney. Njen nenehen dvom in spodbujanje k novemu imenu je Disneyja sta pripeljala do svetovne uspešnice, miška Mikija.

Walt Disney s svojo svetovno uspešnico. Foto: Reuters

Leta 1935 mu je animator Fred Moore dal novo podobo, ki jo poznamo še danes. Velike oči, bele rokavice, prisrčen majhen nos, rdeče hlače in rumeni čevlji. S svojo ljubko podobo je osvojil srca mnogih otrok in se razvil v enega najbolj razpoznavnih simbolov na svetu.

Do danes se je mišek Miki pojavil v več kot 100 filmih, najprej v krajših produkcijah, leta 1940 pa tudi v prvem celovečercu. Kar deset risank, v katerih je nastopil mišek Miki, je bilo nominiranih za oskarja za najboljši animirani kratki film, skozi leta pa se je začel pojavljati tudi v videoigrah in kot motiv na različnih izdelkih. Leta 1978 je postal tudi prvi risani junak, ki mu je bila posvečena zvezda na slovitem hollywoodskem pločniku slavnih.

Ljudje miškov rojstni dan praznujejo na najrazličnejše načine, poroča Holidays Calendar. Nekateri dan preživijo ob gledanju Disneyjevih filmov, drugi mu doma priredijo pravo tematsko zabavo s torto, spet tretji odpotujejo v Disneyjev zabaviščni park.