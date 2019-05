Priljubljena serija je preplavila ves svet. Foto: IMDb

Družba Tencent Video, ki je na Kitajskem uradna lastnica pravic videoprenosa HBO-jeve uspešnice Igra prestolov, bi morala šesti del osme sezone navdušencem predstaviti ob 9. zjutraj po lokalnem času. Eno uro pred predvidenim začetkom so sporočili, da do tega ne bo prišlo ...

Na Weibo, najbolj priljubljeno družbeno omrežje na Kitajskem, so zapisali, da bo prenos zamaknjen. "Dragi uporabniki, žal nam je, da vam sporočamo, da bo šesti del osme sezone Igre prestolov ne bo na sporedu ob dogovorjenem času, ampak bo zamaknjen zaradi težav s prenosom," so zapisali in dodali, da bodo gledalce o novi uri predvajanja obvestili kmalu.

Televizijska serija je sicer poimenovana po naslovu prvega romana knjižne serije Pesem ledu in ognja, ki je prevedena tudi v slovenski jezik. Foto: IMDb

In potem se je začelo. Razočarani gledalci niso bentili samo na družbenih omrežjih, mnogi so zahtevali celo povpračilo stroškov naročnine. Po drugi delih sveta je zadnja epizoda namreč že zaokrožila, Kitajci pa so se zbali, da bodo na dan prišle tudi podrobnosti dogajanja, ki bi lahko prvemu gledanju odvzele ves čar. "Toliko ljudi videoprenosniku plačuje naročnino, potem pa nam poplačajo na tak način," je na Weibo zapisal eden od naročnikov. Letni stroški naročnine na Tencent Video namreč znašajo okoli 26 evrov.

Drugi so začeli razmišljati tudi o morebitnih teorijah zarote, ki bi lahko preprečile predvajanje serije, našli pa so se tudi taki, ki za zamik krivijo politične napetosti. "Je to rezultat trgovinskih bojev med ZDA in Kitajsko?" se je med drugim spraševal eden od razočaranih gledalcev.



Tudi hrvaški Dubrovnik je eno od prizorišč snemanja serije. Foto: Reuters

Tencent Video je pogodbo z družbo HBO podpisal leta 2014, s tem pa postal njihov uradni prenosnih na Kitajskem. A serija se tudi z uradno sklenjenim partnerstvom ni izognila posegom v vsebino. Nekatere dele epizod - predvsem tiste, ki vsebujejo goloto, spolnost ali nasilje -, Tencent redno cenzurira.

Kljub temu pa je serija vstopila v življenja ljudi in popolnoma preplavila državo. Prvo epizodo finalne sezone si je (na prvi dan) na Kitajskem ogledalo kar 20 milijonov ljudi, med njmi tudi nekateri državni veljaki. Kitajski premier Li Keqiang je na diplomatskem obisku v hrvaškem Dubrovniku, kjer so posneti deli serije, o njej celo glasno razpravljal.