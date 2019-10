Adrenaline bo z dolgimi rdečimi lasmi, zlatimi slušalkami in najstniško godrnjavostjo popestrila življenje Asterixa in njegovega obilnega prijatelja Obelixa. Foto: Reuters

"Nismo želeli razviti lika, ki bi imel poudarjeno svojo zapeljivo plat, kot smo to navadno počeli z ženskimi liki v preteklih stripih. Največkrat smo ustvarjali mlade, privlačne ženske, ki so zapeljale Obelixa, nato pa se je njihovo poslanstvo končalo," je pred izidom stripa z naslovom Poglavarjeva hči povedal ilustrator Didier Conrad, ki je zadnje tri zgodbe o galskih bojevnikih ustvaril skupaj s piscem Jean-Yves Ferrijem.

Avtorja sta v želji po posodobitvi stripovske serije, ki bralce zabava vse od leta 1959, dogajanje v najnovejši dogodivščini Asterixa in Obelixa spletla okoli lika z imenom Adrenaline, najstniške hčere slavnega galskega kralja Vercingetorixa.

Adrenaline bo z dolgimi rdečimi lasmi, zlatimi slušalkami in najstniško godrnjavostjo popestrila življenje Asterixa in njegovega obilnega prijatelja Obelixa. Najnovejša pustolovščina je nekoliko drugačna. Neustrašni par mora namreč skrbeti za varnost poglavarjeve hčere, ki so ji za petami Rimljani, hkrati pa krotiti njeno mladostniško uporništvo. Eden večjih izzivov v zgodbi je generacijska razlika med junaki, ki poskrbi za številne zabavne zaplete,

"Glede besedišča je bilo precej zabavno, saj sem moral ustvariti nekakšen najstniški jezik tistega časa. O tem ne obstajajo nikakršni dokumenti. Odločili smo se uporabiti značilne najstniške izraze," je o nastajanju stripa povedal Ferri.

Najnovejša izdaja Asterixa, ki sta ga pred 60 leti ustvarila René Goscinny in Albert Uderzo, je izšla v petih milijonih izvodov. Od izida prve izdaje je bilo sicer po vsem svetu prodanih več kot 370 milijonov izvodov o stripovskih dogodivščinah Asterixa in Obelixa. Zgodbe so bile prevedene v več kot 100 jezikov, stripi pa so navdihnili tudi več filmov in risanih serij ter postali priljubljeni po vsem svetu.