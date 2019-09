Od ledenika je ostalo le še nekaj zaplat ledu. Foto: Reuters

Kot pišejo tuji mediji, je na pogreb Pizola, ki je ležal na višini 2.700 metrov na severovzhodu Švice, prišlo 250 ljudi, večinoma domačini, okoljevarstveniki in pohodniki. Ledenik se je od leta 2006 zmanjšal za najmanj 80 odstotkov, razlog pa je jasen ‒ segrevanje ozračja. Okoljska aktivistka Alessandra Degiacomi je dejala, da je Pizol zdaj tako majhen, da ga znanstveniki ne morejo več uvrstiti med ledenike, saj je od njega ostalo le še nekaj majhnih zaplat ledu.

Na komemoraciji je bil glavni govorec kaplan v okrožju Mels, ki je prosil za "božjo pomoč za boj proti velikemu izzivu, ki ga predstavljajo podnebne spremembe", udeleženci pa so v spomin na Pizol položili vence.

Švicarski raziskovalci so napovedali, da bi lahko do leta 2050 izginila najmanj polovica vseh ledenikov v državi, do leta 2100 pa več kot 90 odstotkov vseh ledenikov v Alpah. Od leta 1850 do zdaj je Švica izgubila že več kot 500 ledenikov.

Podobna slovesnost je avgusta potekala tudi na Islandiji, kjer so se poklonili ledeniku Okjökull, ki je izginil v starosti okoli 700 let.