Avokado spada med najpomembnejši izvozni artikel Mehike. Foto: Reuters

Pridelovalci avokada ne morejo več slediti strmi rasti povpraševanja po sadežu v ZDA. Samo med finalom lige ameriškega nogometa NHL so Američani pojedli 120.000 ton tega srednjeameriškega sadeža. Poraba se v ZDA vsako leto poveča za 15 odstotkov, v zadnjih desetih letih pa se je izvoz avokada iz Mehike povečal za štirikrat.

Guacamole na ameriških zabavah ob koncu lige NFL ne sme manjkati. Foto: EPA

Uvoz avokada iz Mehike v ZDA je sicer dovoljen šele od leta 1997 in je bil lani vreden 2,5 milijarde dolarjev, kar je več od mehiškega izvoza nafte. O pomenu ameriško-mehiške trgovine z avokadom priča to, da je bila pomemben del trgovinskega spora med državama, ki ga je maja sprožil predsednik Donald Trump. V Mehiki pridelajo dva milijona ton avokadov na leto, kar je približno tretjino avokadov, vzgojenih na vsem svetu. Drugi večji proizvajalci so Dominikanska republika, Peru in Indonezija.

Pridelava avokada letos trpi zaradi slabe letine in je kljub povečanju zmogljivosti padla za 1,2 odstotka oz. 10.000 ton. V povezavi z večanjem izvoza za slabih 8 odstotkov je domača cena sadeža poskočila na 100 pesov oz. 4,67 evra. To je za mnoge Mehičane občutno preveč, zato posegajo po alternativah. Mnogi ponudniki hitre hrane po državi so zato začeli izdelovati lažni guacamole. V njem je večina sestavin istih, namesto avokada pa vsebuje mehiško bučo.