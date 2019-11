Foto: Pixabay

Pogrebov jim zaradi pomanjkanja nosačev sicer še ni treba prelagati, so pojasnili v združenju pogrebnih podjetij v nemški deželi Severno Porenje-Vestfalija.

V preteklosti so krsto pokojnika pogosto nosili svojci ali prijatelji. Zdaj pa se za to delo javljajo predvsem študenti in upokojenci, ki želijo zaslužiti nekaj dodatnega denarja.

Pri starejših nosačih je pogosto problem, da je breme danes težje. Ljudje namreč tehtajo več kot nekoč, tako da skupaj s krsto in cvetjem vse skupaj tehta tudi do 200 kilogramov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

V Nemčiji pogrebna podjetja nimajo zaposlenih lastnih nosačev, saj se jim to finančno ne splača. Poleg tega je v zadnjih letih močno naraslo število upepelitev, katerih delež trenutno znaša 70 odstotkov, so navedli v združenju nemških pogrebnih podjetij. Žaro običajno nosi duhovnik ali eden od svojcev, tako da podjetja ne potrebujejo nosačev.