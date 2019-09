Pitje alkohola med nosečnostjo povzroča motnje v razvoju otroka pred in po njegovem rojstvu, opozarja NIJZ. Foto: Reuters

Dan fetalnega alkoholnega sindroma zaznamujemo 9. septembra ob 9.09, kar simbolizira devet mesecev nosečnosti, ko alkohol ogroža razvoj in rast še nerojenega otroka, piše na spletni strani NIJZ-ja.

Pitje alkohola med nosečnostjo lahko privede do številnih negativnih posledic, kot so spontani splav, odmrtje ploda, prezgodnji porod ali rojstvo otroka s spektrom fetalnih alkoholnih motenj.

Slednje je skupno ime za različne prirojene težave, povezane z izpostavljenostjo otroka alkoholu pred rojstvom. Alkohol škodljivo vpliva na razvoj in rast zarodka ter lahko povzroči trajne poškodbe. Spekter fetalnih alkoholnih motenj lahko preprečimo, saj se pitju alkohola lahko izognemo.

Fetalni alkoholni sindrom je najtežja oblika motenj iz spektra fetalnih alkoholnih motenj. Glavne značilnosti so zastoj rasti in prizadetost osrednjega živčevja, osebe pa imajo tudi značilne obrazne poteze.

Natančno število otrok, ki se rodijo s posledicami uživanja alkohola med nosečnostjo, ni znano. Ocene tujih strokovnjakov kažejo, da se v Sloveniji na leto rodi okoli 80 otrok s fetalnim alkoholnim sindromom, vseh otrok s posledicami izpostavljenosti alkoholu pred rojstvom pa se rodi približno petkrat več.

"Alkohol škodljivo vpliva na razvoj otroka že od samega začetka. V nosečnosti zato ni varnega obdobja za pitje alkohola, ni varne alkoholne pijače in ni varne količine alkohola. Mnogi menijo, da je v času nosečnosti dobro spiti kozarec rdečega vina, a to ne drži. Ravno nasprotno, alkohol je tudi toksičen, rakotvoren in dolgoročno povzroča slabokrvnost," je pojasnila Marjetka Hovnik Keršmanc z NIJZ-ja.

Odgovornost glede pitja alkohola pred in med nosečnostjo se pripisuje predvsem materam, toda novejše raziskave kažejo, da na zdravje potomcev in celo naslednjih generacij potomcev vplivajo tudi očetove pivske navade.

Očetovo pitje alkohola med drugim vpliva na partneričino pitje alkohola med nosečnostjo, na zdravje, na izide nosečnosti, zdravje in življenje otroka po rojstvu. Verjetnost, da bo nosečnica pila alkohol, je večja, če pije tudi njen partner, navaja NIJZ.

"Pomembno je, da partnerji spodbujajo in podpirajo partnerico in se ji pridružijo pri skupni odločitvi, da ne pijeta alkohola že takrat, ko načrtujeta nosečnost in nato skozi celo nosečnost, v nasprotnem primeru lahko škodijo zdravju in dobrobiti svojega še nerojenega otroka," je poudarila Maja Roškar z NIJZ-ja.