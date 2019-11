Tomaž Glažar Foto: BoBo

Uradno so na ministrstvu pojasnili, da je drug kandidat na delovno in socialno sodišče v Ljubljani vložil tožbo zaradi razveljavitve odločitve o izbiri kandidata in zaradi ponovitve postopka izbire, poroča Radio Slovenija.

Glažarjev protikandidat je bil nekdanji direktor Gasilsko reševalne službe Kranj Tomaž Krišelj. Minister za zdravje Aleš Šabeder s pridobivanjem soglasja ne želi vnaprej predvidevati odločitve sodišča. Zdaj jeseniško bolnišnico začasno vodi Miran Rems, sicer kirurg v tej ustanovi. Rems lahko kot v.d. vodi bolnišnico največ leto dni.

Svet jeseniške bolnišnice je, potem ko je vlada v njem zamenjala tri člane, v začetku okrobra za vodenje bolnišnice izbral nekdanjega direktorja direktorata za zdravstveno ekonomiko Tomaža Glažarja. Ob zamenjavi članov sveta zavoda so se pojavili dvomi v to, ali bo kadrovsko spremenjeni svet zavoda sploh izbral katerega od obeh kandidatov za direktorja ali pa bo ponovil razpis, ob imenovanju pa dvomi, da bo izbor potrdila tudi vlada.

Bolnišnico vodi v. d. direktorja že od avgusta, ko je prejšnji direktor Janez Poklukar prevzel vodenje ljubljanskega univerzitetnega kliničnega centra. Do oktobra je funkcijo v. d. direktorja opravljala Anja Jovanovič Kunstelj, ki je po imenovanju Remsa znova strokovna direktorca bolnišnice.

Jeseniška bolnišnica je po končani sanaciji v dobrem finančnem stanju, vendar pa novo vodstvo bolnišnice čakajo drugi izzivi. Med njimi je zahtevna organizacija dela ob prihajajoči približno deset milijonov evrov vredni energetski in požarni sanaciji. Velik izziv je tudi pomanjkanje kadrov, kot so kirurgi, anesteziologi, oftalmologi in urologi, pa tudi medicinske sestre. Dodatna težava pa je prostorska stiska, zaradi katere bi Gorenjska rabila novo regijsko bolnišnico.