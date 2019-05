Foto: BoBo

Na seji sveta zavoda je NIJZ predstavil zbiranje podatkov o čakalnih dobah na podlagi sistema e-naročanja. "Za pripravo točnih podatkov so odgovorni izvajalci zdravstvenih storitev, ki prek svojih informacijskih hiš posredujejo podatke v sistem," je povedala direktorica NIJZ-ja Nina Pirnat. Ob pripravi poročila za april so zaznali odklone in odkrili napako v poročanju.

Zato je NIJZ opravil rekonstrukcijo podatkov od septembra lani do februarja letos. "Revizija sistema pomeni, da smo po novih podatkih, ki smo jih pridobili iz sistema, vzpostavili stanje, kot če bi bili vsi tisti, ki jih prej nismo videli, v sistem vključeni. To pomeni, da so se dejansko čakajoči tudi prikazali," je opisala Pirnatova.

Po besedah predsednice sveta zavoda NIJZ Vesne Kerstin Petrič revizija pojasni, kje se zatika. "Takšna revizija pomeni, da se pogledajo vsi procesi zelo natančno, tudi vsa komunikacija med različnimi deležniki. In tam, kjer se naleti na neki problem, se lahko tudi bolje odpravi. To je z namenom, da ne bomo s prstom kazali drug na drugega," je dejala.

Pirnatova je zagotovila, da e-naročanje dobro deluje. "Sistem e-naročanja deluje odlično. Sistem pridobivanja podatkov iz zalednih sistemov pri izvajalcih zdravstvenih storitev ima pa še seveda cel kup nepravilnosti," je še dodala.