32 enot Lekarne Ljubljana spet posluje kot običajno. Foto: BoBo

Zdravila na e-Recept, zdravila brez recepta in preostale izdelke izdajajo v naslednjih enotah: Bavarski dvor, Bežigrad, Bežigrajski dvor, Bloke, Borovnica, Brdo, Centralna lekarna, Cerknica, Citypark, Črnuče, Fužine, Grosuplje, Idrija, Ivančna Gorica, Lekarna pri polikliniki, Logatec, Medvode, Metelkova, Moste, Podpeč, Polje, Rakovnik, Sončni log, Stari trg pri Ložu, Supernova, Šiška, Tehnološki park, Vič, Vnanje Gorice, Vrhnika, Zdravstveni dom Grosuplje, Zlatica Vrhnika.

Po ponedeljkovem napadu izsiljevalskega računalniškega virusa, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema v Lekarni Ljubljana, nadaljujejo vključevanje preostalih enot v centralni informacijski sistem. Primer preiskuje policija, informacijski pooblaščenec pa je uvedel inšpekcijski postopek.

Vse enote Lekarne Ljubljana so po napadu v torek zaprle svoja vrata, v sredo pa so zdravila izdajale le na papirnati recept, in še to le za zdravila, ki jih ni bilo treba doplačati. Enako je veljalo tudi za ljubljansko dežurno lekarno pri polikliniki.