Zdravila na recept je v Ljubljani mogoče prevzeti v 14 zasebnih lekarnah s koncesijo. Foto: BoBo

Vse enote Lekarne Ljubljana so začele izdajati zdravila na papirnati recept. V torek so bile enote zaprte zaradi tehničnih težav, zvečer pa so izdajanje na papirnati recept vzpostavili v dežurni lekarni pri polikliniki.

Vzpostavitev računalniškega sistema je v sklepni fazi, enote naj bi v sredo postopoma začele delovati normalno, so sporočili z zavoda.

V torek so enote zaprli zaradi tehničnih težav, podrobnejših informacij o dogodku zaradi poteka preiskave še ne morejo podati. Vse enote lekarn so sicer zaprli torek, kot razlog pa navedli tehnične težave. Incident so tudi prijavili pristojnim institucijam in organom pregona.

Iz Lekarn Ljubljana so sporočili, da naj imajo bolniki ob izdaji zdravil na papirnati recept s seboj tudi kartico zdravstvenega zavarovanja.

Zdravila na recept pa je v Ljubljani mogoče prevzeti v 14 zasebnih lekarnah s koncesijo. Seznam je naveden na spletni strani Lekarniške zbornice Slovenije, zasebne lekarne s koncesijo so na koncu seznama.